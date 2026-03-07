قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بأصوات المشاهير.. أوقاف قنا تحتفى بذكرى غزوة بدر بمسجد عبدالرحيم القنائى
أحمد موسى عن المتلاعبين بالأسعار: ناس عايزة تمص دم الشعب وإحنا في حرب
لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟
طرق الاستعلام ودفع فاتورة الغاز المنزلي
استهداف مستودع شهران للنفط في إيران
اللي قتلوا ابني اتنين | انهيار والدة طالب الأكاديمية العربية في عزائه.. صور
موعد العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر .. ودعاؤها المستجاب وهذه العبادات تدخلك الجنة
إخلاء مبان في دبي مارينا بعد سقوط شظايا اعتراض جوي على برج سكني
تشيلسي يتخطى عقبة ريكسام بصعوبة ويصعد إلى ربع النهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
في غياب رونالدو ومشاركة حجازي .. النصر يهزم نيوم في الوقت القاتل
بعد إخلاء سبيلها | سوزي الأردنية : سيبوني في حالي.. خسرت كل حاجة
الإمارات لحمها مر .. أحمد موسى يشيد برسالة بن زايد
أولاد الراعي الحلقة 18.. مفاجأة تقلب مجرى الأحداث

أولاد الراعي
أولاد الراعي
شهدت الحلقة 18 من مسلسل «أولاد الراعي»، المعروض ضمن دراما رمضان 2026، تطورات مشوقة، بعدما فاجأ المهندس «رشاد»، الذي يجسد شخصيته محمد عز، ويظهر باسم «طارق» خلال الأحداث، شخصية «سعاد» التي تقدمها نوليا مصطفى، بإدعائه أن شقيقها «موسى» و«نديم» يقفان وراء محاولة قتله، في مفاجأة قلبت مجرى الأحداث وفتحت الباب أمام تصاعد الصراع خلال الحلقات المقبلة.
 

ويعرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات، منها CBC وCBC دراما وDMC وDMC دراما، إلى جانب منصة Watch iT! الرقمية.
 

وتدور أحداث «أولاد الراعي» في إطار اجتماعي درامي حول ثلاثة أشقاء يجسد أدوارهم كل من ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد، حيث تجمعهم رحلة كفاح طويلة تبدأ من نقطة الصفر وتنتهي بتأسيس إمبراطورية تجارية كبيرة. ومع توسع أعمالهم وازدياد نفوذهم في عالم المال والتجارة، تتحول النجاحات إلى اختبار حقيقي للعلاقات العائلية والولاء بين الإخوة.
 

ومع تضخم الثروة وتزايد المصالح المتشابكة، تتصاعد الصراعات الداخلية والخارجية بين الشخصيات، لتجد العائلة نفسها أمام اختيارات مصيرية قد تهدد الكيان الذي بنته عبر سنوات طويلة، وتكشف في الوقت نفسه الوجه الآخر للقوة والسلطة.
 

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أبطاله الرئيسيين كل من نرمين الفقي، أمل بوشوشة، إيهاب فهمي، نوران ماجد، إيناس كامل، فادية عبد الغني، شادي مقار، غادة طلعت، وكريم عبد الخالق، إلى جانب عدد من الفنانين.
 

المسلسل من تأليف ريمون مقار ومينا بباوي وخالد شكري ومحمود شكري وطه زغلول، ومن إخراج محمود كامل.
 

أولاد الراعي مسلسل أولاد الراعي حلقات أولاد الراعي

تحذير.. أطعمة شائعة على السحور قد تسبب الحموضة في رمضان

تحولت من الأفضل إلى الأسوأ.. لاندو نوريس ينتقد تعديلات سيارات فورمولا 1

سوسن بدر: عمرو سعد وأحمد العوضي مكسرين الدنيا

طريقة عمل أم علي بالجلاش.. طعم لا يقاوم

