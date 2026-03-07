أولاد الراعي الحلقة 18.. مفاجأة تقلب مجرى الأحداث

شهدت الحلقة 18 من مسلسل «أولاد الراعي»، المعروض ضمن دراما رمضان 2026، تطورات مشوقة، بعدما فاجأ المهندس «رشاد»، الذي يجسد شخصيته محمد عز، ويظهر باسم «طارق» خلال الأحداث، شخصية «سعاد» التي تقدمها نوليا مصطفى، بإدعائه أن شقيقها «موسى» و«نديم» يقفان وراء محاولة قتله، في مفاجأة قلبت مجرى الأحداث وفتحت الباب أمام تصاعد الصراع خلال الحلقات المقبلة.



ويعرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات، منها CBC وCBC دراما وDMC وDMC دراما، إلى جانب منصة Watch iT! الرقمية.



وتدور أحداث «أولاد الراعي» في إطار اجتماعي درامي حول ثلاثة أشقاء يجسد أدوارهم كل من ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد، حيث تجمعهم رحلة كفاح طويلة تبدأ من نقطة الصفر وتنتهي بتأسيس إمبراطورية تجارية كبيرة. ومع توسع أعمالهم وازدياد نفوذهم في عالم المال والتجارة، تتحول النجاحات إلى اختبار حقيقي للعلاقات العائلية والولاء بين الإخوة.



ومع تضخم الثروة وتزايد المصالح المتشابكة، تتصاعد الصراعات الداخلية والخارجية بين الشخصيات، لتجد العائلة نفسها أمام اختيارات مصيرية قد تهدد الكيان الذي بنته عبر سنوات طويلة، وتكشف في الوقت نفسه الوجه الآخر للقوة والسلطة.



ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أبطاله الرئيسيين كل من نرمين الفقي، أمل بوشوشة، إيهاب فهمي، نوران ماجد، إيناس كامل، فادية عبد الغني، شادي مقار، غادة طلعت، وكريم عبد الخالق، إلى جانب عدد من الفنانين.



المسلسل من تأليف ريمون مقار ومينا بباوي وخالد شكري ومحمود شكري وطه زغلول، ومن إخراج محمود كامل.

