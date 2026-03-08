الحرس الثوري يتحدى أمريكا ويكشف مدى قدرة إيران على تحمل الحرب

أكد الحرس الثوري الإيراني عن تحدي القيادة الإيرانية للمعتدين الأمريكي والإسرائيلي اللذان شنا حربا غير مبررة على دولة لم تهدد سيادتهما، وفق ما ذكرت صحف ومعلقين أمريكيين.

وذكر الحرس :"قواتنا المسلحة مستعدة لحرب واسعة لمدة 6 أشهر على الأقل بنفس المستوى الشديد".

وأردف: دمرنا 7 رادارات أمريكية متطورة قيمتها 1 مليار دولار في قطر ومناطق أخرى بالمنطقة.

كما استهدفنا أكثر من 200 نقطة في المواقع الأمريكية وأهداف داخل إسرائيل.



قال رئيس الأمن الإيراني علي لاريجاني يوم السبت إن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى تفكيك بلاده .

وقال لاريجاني في مقابلة مسجلة مسبقاً بُثت على التلفزيون الرسمي: "كانت قضيتهم... التفكك الأساسي لإيران".

في 28 فبراير، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وأدت إلى اندلاع حرب في الشرق الأوسط.

ردت إيران بشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك ضربات استهدفت دولاً مجاورة تقول إنها ليست متورطة في الحرب ولم تسمح للأطراف المتحاربة بشن هجمات من أراضيها.