لتيسير زواج الشباب .. خطوات التسجيل عبر منصة فرحة مصر

في إطار توجه الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز الاستقرار الأسري، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ مبادرة فرحة مصر لتيسير زواج الشباب والفتيات غير القادرين، من خلال تقديم دعم عيني إلى جانب التأهيل النفسي والاجتماعي، بما يساعد على توفير بداية مستقرة لحياة أسرية كريمة، وذلك تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.

خطوات التسجيل عبر منصة فرحة مصر

يتم التقديم في المبادرة بشكل حصري من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية عبر الرابط (https://farhetmasr.csf.eg/) حيث يقوم العروس أو العريس بتسجيل البيانات وربطها بالرقم القومي مع قواعد البيانات المعتمدة لدى الجهات المختصة للتحقق من صحتها.

كما تتيح المنصة متابعة حالة الطلب إلكترونيا، سواء كان قيد المراجعة أو يتطلب استكمال بيانات أو في انتظار زيارة ميدانية أو تم قبوله أو رفضه.

المستندات المطلوبة للتقديم



يشترط على المتقدم رفع عدد من المستندات الأساسية، تشمل صور بطاقات الرقم القومي للعروس والعريس وصورا شخصية حديثة، إلى جانب صور بطاقتي اثنين من الأقارب من الدرجة الأولى لكل طرف مع توضيح صلة القرابة.

كما يتعين تقديم ما يثبت عقد القران أو نصف إكليل، ونتيجة اختبارات المقبلين على الزواج، إضافة إلى أي مستندات أخرى قد تطلب أثناء مراجعة الطلب لاستكمال دراسة الحالة.

تعتمد الوزارة في تقييم الطلبات على إعداد دراسة حالة ميدانية يتم تنفيذها من خلال لجنة مختصة بوزارة التضامن الاجتماعي، ولا يتم اعتماد الطلب بشكل نهائي إلا بعد الانتهاء من الدراسة والموافقة عليها من الجهة المختصة.

كما تؤكد المبادرة حظر أي شكل من أشكال الوساطة أو التدخل أو الترشيحات غير الموثقة، مع قصر التعامل على الطلبات المقدمة عبر المنصة الرسمية فقط.

وتشهد المبادرة للمرة الأولى قيام صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتفعيل نظام إلكتروني متكامل للتسجيل واستحقاق القسائم الاجتماعية الإلكترونية، كآلية وطنية مبتكرة لتوزيع الدعم. كما تشارك عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في توفير احتياجات منزل الزوجية، بينما يتولى الهلال الأحمر المصري تنسيق انتقال الأزواج من مختلف المحافظات للمشاركة في الاحتفالية الكبرى.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تسجيل نحو 2000 شاب وفتاة على منصة مبادرة فرحة مصر خلال الأسبوع الأول من إطلاقها، في إطار جهود الدولة لدعم الشباب من الأسر الأولى بالرعاية وتيسير إجراءات الزواج.

وأكدت الوزارة أن المبادرة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشباب والفتيات الأكثر احتياجا من خلال تقديم دعم عيني يشمل الأجهزة والمتطلبات الأساسية لتجهيز منزل الزوجية، بما يضمن بداية حياة أسرية مستقرة، على أن يتم تحديد نوع وعدد الأجهزة وفقا لإمكانات المبادرة والضوابط المعتمدة، دون تقديم أي دعم نقدي مباشر.