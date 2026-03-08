ياسمين رئيس تعيش مع أحمد فهمي في اسأل روحك

طلبت غزالة ( ياسمين رئيس ) من فؤاد الغول ( أحمد فهمي ) أن يساندها ويقف بجانبها، وعاشت معه في منزله من أجل حمايتها، وبدأ فؤاد الغول يتعلق بغزالة ( ياسمين رئيس )

ويعرض المسلسل على منصه viu ومنصه شاهد وقناة SBC السعودية.

مسلسل إسأل روحك من بطولة ياسمين رئيس، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أسامة عرابي، وإنتاج شركة ستارز ميديا للإنتاج والتوزيع.

وفي سياق آخر، حقق فيلم الهنا اللي أنا فيه المرتبة الثالثة في قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في السعودية خلال عام ٢٠٢٥.

كما انتهت ياسمين رئيس مؤخرًا من تصوير فيلم الست لما، وهو من بطولة يسرا، ياسمين رئيس، درة، دنيا سامي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

وتُعد أحدث أعمال ياسمين رئيس فيلم ماما وبابا، الذي حقق إيرادات كبيرة في دور العرض السينمائي، حيث وصلت إيراداته إلى ١٥ مليون جنيه في مصر، واقتربت من ٢٠٠ مليون جنيه في السعودية.

والفيلم من بطولة ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتا، وهو من تأليف ورشة براح، وإخراج أحمد القيعي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.