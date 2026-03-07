اقتصادي: ارتفاع النفط والغاز بسبب التوتر بين إيران وأمريكا وإسرائيل

أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن ما يحدث حاليًا بين إيران وأمريكا وإسرائيل كانت له بروفة في يونيو الماضي، عندما تعرضت إيران لضربات لمدة 12 يومًا، وحدثت بعض المشكلات الاقتصادية، لكن الاقتصاد العالمي امتص هذه الأزمة لأنها لم تطل.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من أول وجديد”، أن الوضع الحالي يختلف عن السابق، وأن هناك اليوم ارتفاعات في النفط بنسبة 10%، وارتفاعات في الغاز تجاوزت 40%، كما ارتفعت أسعار الشحن بصورة كبيرة.

ولفت إلى أنه لا يستطيع أحد معرفة موعد وقف الحرب، فالدول التي أشعلت الحرب لا تستطيع تحديد موعد انتهائها، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتخذ قرارًا ثم يتخذ عكسه بعد ساعات، وأنه من الممكن أن تخرج إيران حليفة لإسرائيل وأمريكا.

وأشار إلى أن الأزمة الحالية إذا انتهت خلال 4 أسابيع، فإن الاقتصاد العالمي والمصري قادران على امتصاص تبعات هذه الفترة، لكن إذا استمرت أكثر من 4 أسابيع فستظهر بعض الأزمات في اقتصاديات العالم، بما فيها الولايات المتحدة.

وأوضح أن أهداف الولايات المتحدة من هذه الحرب لم تُعلن حتى هذه اللحظة، وأن الحرب الحالية قد تنتهي سريعًا أو تستمر لفترة، ولذلك لا يستطيع أحد توقع المستقبل بشأن هذه الحرب.