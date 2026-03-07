لضرب إيران.. قاذفات أمريكية تهبط في قاعدة بريطانية

هبطت قاذفات أمريكية، قادرة على حمل 24 صاروخا، في قاعدة فيرفورد بمقاطعة غلوسترشير البريطانية لاستخدامها في الهجمات العسكرية على إيران بعد موافقة رئيس الوزراء كير ستارمر على اتخاذ إجراء "دفاعي"، بحسب شبكة "بي بي سي".

وأضافت "بي بي سي": "وصلت قاذفة بي-1 لانسر إلى قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد، غلوسترشير، وكان قد أعلن سابقا عن وصول أسطول من الطائرات الحربية الأمريكية القوية إلى هذه القاعدة العسكرية وقاعدة دييغو غارسيا في جزر تشاغوس"

وهبطت ثلاث قاذفات بي-1 لانسر تابعة لسلاح الجو الأمريكي في قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية في غلوسترشير، صباح اليوم السبت، بعد وصول قاذفة بي-1 لانسر واحدة بعد ظهر يوم الجمعة.

جاء نشر القاذفات بعد أن رفضت الحكومة البريطانية في البداية طلب إدارة ترامب شن ضربات من قواعدها، ثم تراجع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن موقفه لاحقا.

وذكرت صحيفة "التلجراف" في وقت سابق، أن الأسطول الأمريكي، بما فيه القاذفات، كان من المتوقع وصوله إلى بريطانيا "خلال أيام"، موضحة أن ستارمر، أذن باستخدام هذه المنشآت لأغراض دفاعية محدودة.

وصرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، يوم أمس، بأن "القوة النارية فوق طهران على وشك أن تزداد بشكل كبير" بدعم من القواعد البريطانية، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن عن "ضربة واسعة النطاق" على إيران، وحذر من احتمال توسيع قائمة الأهداف.