مش هتجوز فنان | رحمة محسن تقع في فخ رامز ليفل الوحش

وقعت المطربة رحمة محسن ، ضحية حلقة اليوم من برنامج الفنان رامز جلال " رامز ليفل الوحش "، المذاع على قناة “ إم بي سي مصر ”.

ميريام فارس الأباجية



وسخر رامز جلال من رحمة محسن قائلا:"دي شبه ميريام فارس بس ميريام فارس الأباجية.. وإحنا معانا مطربة شعبية رحلة كفاح بدأت بوقفة في نصبة شاي على الطريق وباعت خضار.. وبقت من النجمات المطلوبين وعملت قرشين كويسين وبتلبس اغلى وأضيق الفساتين وبتتطلب في المسلسلات".

عملية شفط الدهون



ووجه رامز جلال سؤالا إلى رحمة محسن قائلا:"انتي عملية شفط دهون وفشلت، وردت رحمة محسن:"لا مفشلتش أنا اكتئبت فتخنت شوية، وأنا عملت اتنين واحدة في وشي وواحدة في جسمي".

مش هتجوز من الوسط الفني

ووجه رامز جلال سؤالا إلى رحمة محسن قائلا:"سمعنا إنك هتعلني جوازك على نجم من الوسط الفني هو مين، وردت رحمة محسن:دي إشاعة".

إصابة رحمة محسن



دخلت رحمة محسن في نوبة من الخوف في الغرفة المظلمة التي تواجد بها القرود، وأثناء الفرار من الغوريلا سقطت رحمة محسن على الأرض وتعرضت لإصابة، ورددت:" مش قادرة إلحقوني يا جماعة ".

ودخلت رحمة محسن في حالة من الصدمة عقب اكتشاف مقلب رامز جلال، وقالت:" انت مجنون ليه كده يا رامز ".



تبدأ فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة ويتعرض إلى مواقف ومقالب، ويقوم رامز جلال بتوجيه أسئلة له وفي حالة عدم الرد يقوم بضربهم بمدفع المياه.

ويطلب رامز جلال من الضحية مهام محددة لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة وفي حالة عدم تنفيذ الطلب يقوم رامز بمعاقبتهم بشكل فوري.

ويستضيف رامز جلال، عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي في برنامج " رامز ليفل الوحش" طوال شهر رمضان الكريم .