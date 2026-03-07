قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سباق الأمتار الأخيرة.. 7 أندية تطارد آخر بطاقتين لمجموعة التتويج بالدوري المصري
عمرو موسى: إيران غير مستعدة للاستسلام كما طالب ترامب
موسكو: لم نجبر الطلاب الصينيين في روسيا على الخدمة في الجيش
موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر وعدد أيام الإجازة المتوقعة
موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟
رئيس إسرائيل: جميع الخيارات مطروحة بشأن العفو عن نتنياهو وفق القانون
7 قتلى وجرى في استهداف جوي إسرائيلي لفرق الإسعاف جنوب لبنان
الاحتلال لا يعرف عنها شيئا.. الجامع الأزهر يوضح أخلاق الحرب في الإسلام
الأكبر منذ بدء الحرب .. أصوات انفجارات قوية بخليج حيفا في رشقة صاروخية من حزب الله
بوست صادم .. مي عمر ترد على منشور شماتة في وفاة والدها
حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة
أخطأت تقدير قدرات إيران.. عراقجي يحذر ترامب من عواقب المغامرة العسكرية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مسؤولة سابقة بالبيت الأبيض: المواجهات الدولية قد تعيد تشكيل العلاقات بين أمريكا والصين

البيت الأبيض
البيت الأبيض
عبد الخالق صلاح

قالت جانت ماك اليفوت، المسؤولة السابقة في البيت الأبيض، إن التوترات الدولية والتصعيد العسكري في بعض مناطق العالم قد يكون لهما تأثير مباشر على شكل العلاقات والتحالفات بين الولايات المتحدة والصين خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت ماك اليفوت، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية من ولاية كاليفورنيا، أن العلاقات بين واشنطن وبكين شهدت تغيرات كبيرة خلال العقود الماضية، مشيرة إلى أنها تابعت هذا الملف عن قرب منذ تسعينيات القرن الماضي.

وأضافت أن العلاقة بين البلدين اتسمت على مدار أكثر من 40 عامًا بالتقلبات، لافتة إلى أن أحد أبرز الملفات الخلافية يتمثل في العجز التجاري الأمريكي مع الصين، إلى جانب التنافس الاقتصادي الحاد بين القوتين.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تنظر بقلق إلى محاولات الصين التأثير في النظام المالي العالمي، بما في ذلك ما يتعلق بمكانة الدولار الأمريكي في سوق الطاقة العالمية.

وأكدت المسؤولة السابقة بالبيت الأبيض أن مصادر الطاقة تمثل عنصرًا مهمًا في هذا التنافس، موضحة أن الصين تعتمد بدرجة كبيرة على واردات النفط من دول مثل إيران وفنزويلا.

وأضافت أن أي اضطرابات أو عقوبات تؤثر على هذه الدول قد تنعكس بشكل مباشر على إمدادات الطاقة للصين، وهو ما يدفع بكين إلى اتخاذ خطوات لضمان استمرار حصولها على النفط.

وأوضحت ماك اليفوت أن الصراع بين واشنطن وبكين لا يقتصر على السياسة أو التجارة فقط، بل يمتد إلى النفوذ المالي العالمي، خاصة فيما يتعلق بمكانة الدولار.

وأكدت أن فهم طبيعة العلاقات بين البلدين يتطلب متابعة حركة الأموال والتجارة العالمية، معتبرة أن الضغوط المتبادلة بين الجانبين تعكس حجم التنافس الاستراتيجي بين أكبر اقتصادين في العالم.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تمر بمرحلة شديدة الحساسية، وأن استمرار التوترات الدولية قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في شكل هذه العلاقة خلال السنوات المقبلة.

أمريكا والصين البيت الابيض ترامب

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

قوات الجيش الأمريكي

فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط

القوباء

القوباء والتهابات الفم واليدين | طرق العلاج .. ومحاذير من هذه المستحضرات

رقاق

هنفطر ايه النهاردة .. طاجن عكاوى ورقائق باللحمة المفرومة ومهلبية بطاطا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أطعمة ومشروبات تمنع امتصاص الحديد وتزيد الإصابة بالأنيميا.. طبيب ينصح بتناول نصف معلقة زيت زيتون في رمضان

مسلسل المتر سمير الحلقة 3 .. ناهد السباعى تنتصر على كريم محمود عبد العزيز فى قضية الطلاق

هذا ما يحدث عند تناول الفول بالبيض في السحور؟

معلومات لا تعرفها عن حصوات اللوزتين.. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج

تجاهل يجدد الأزمة بين ياسمين عبدالعزيز ومي عمر لسبب صادم |القصة الكاملة

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

