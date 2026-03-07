قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السعودية تتصدى لـ 8 مسيرات.. وسقوط شظايا صاروخ بالبحرين
إعفاء مستشفيات الجامعات الحكومية من رسوم الترخيص في هذه الحالة.. مشروع قانون
أحمد موسى يسلم جوائز العمرة للفائزين بمسابقة «نورانيات قرآنية» .. شاهد
الإسماعيلي: طارق العشري طلب الرحيل عبر مكالمة هاتفية ووافقنا
عقدة نيوكاسل.. مرموش يقود مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
مرموش يسجل ثنائية .. مانشستر سيتي يطيح بـ نيوكاسل من كأس الاتحاد الإنجليزي
المنيا .. وزير الأقاف يعلن انطلاق الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة عقب شهر رمضان
هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان
من تركيا إلى أصدقائنا الإيرانيين: نتفهم خروج صاروخ عن مساره.. ويجب ألا تغامروا مجددا
أحمد موسى: أحيي دول الخليج على إجراءات منع تصوير الضربات الإيرانية
يامال يقود برشلونة للفوز على بلباو وتعزيز صدارة الدوري الإسباني
مش عارفين نوصل لك.. أحمد موسى يبحث عن فائزة بجائزة برنامج نورانيات قرآنية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

كيف نتعلم الحوار والأدب في بيوتنا؟.. الشيخ عويضة عثمان يجيب

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان
محمد شحتة

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النبي كان يحاور ويستشير نساءه، أمهات المؤمنين، مستشهدًا بما حدث عندما منع النبي من الذهاب إلى العمرة وهو وأصحابه في حالة إحرام، حيث شعر بخطر على أصحابه بسبب عدم تنفيذهم للأمر، فتوجه إلى السيدة أم سلمة رضي الله عنها وطلب مشورتها، فأرشَدته أن يتحلل هو أولًا، وعندما رآه الناس فعلوا مثله، مشيرًا إلى أن هذا الحوار في بيت رسول الله مثال يُقتدى به.

وأضاف، خلال تصريح له، أن بيوتنا اليوم بحاجة إلى الاقتداء بهذا الأسلوب، حيث اختفت آداب الحوار في كثير من الأسر، فأصبح الخلاف بين الزوج وزوجته أو الأبناء شديدًا، خاصة في الأيام الأخيرة قبل العيد، بسبب أمور بسيطة مثل ملابس العيد أو تجهيز الكعك، مؤكدًا أن شهر رمضان فرصة لتعلم الأدب والرضا والقناعة، وأن علينا تعليم أبنائنا وزوجاتنا السلوك القويم والرضا بما رزقنا الله.

كما أوضح أمين الفتوى أن الاعتدال في كل شيء من أهم القيم التي يجب التحلي بها، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين، موضحًا أن الإسراف لا يقتصر على المال والطعام فقط، بل يشمل الفرح والحزن والغضب الزائد، وأن أهم أشكال الإسراف هو إسرافنا في الوقت، لأن كل ثانية في حياتنا لها قيمتها ويحاسبنا الله عليها، ولهذا يزداد الحرص على الوقت في رمضان، باعتباره من كنوز الحياة.

ودعا الناس للاعتدال في كل شيء، والحفاظ على الوقت، والتمسك بالرضا والقناعة في البيوت، حتى تكون الحياة الأسرية مليئة بالهدوء والمحبة.
 

عويضة عثمان الفتوى دار الإفتاء العمرة الأسرة الزوج الزوجة العيد

