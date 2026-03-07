كيف نتعلم الحوار والأدب في بيوتنا؟.. الشيخ عويضة عثمان يجيب

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النبي كان يحاور ويستشير نساءه، أمهات المؤمنين، مستشهدًا بما حدث عندما منع النبي من الذهاب إلى العمرة وهو وأصحابه في حالة إحرام، حيث شعر بخطر على أصحابه بسبب عدم تنفيذهم للأمر، فتوجه إلى السيدة أم سلمة رضي الله عنها وطلب مشورتها، فأرشَدته أن يتحلل هو أولًا، وعندما رآه الناس فعلوا مثله، مشيرًا إلى أن هذا الحوار في بيت رسول الله مثال يُقتدى به.

وأضاف، خلال تصريح له، أن بيوتنا اليوم بحاجة إلى الاقتداء بهذا الأسلوب، حيث اختفت آداب الحوار في كثير من الأسر، فأصبح الخلاف بين الزوج وزوجته أو الأبناء شديدًا، خاصة في الأيام الأخيرة قبل العيد، بسبب أمور بسيطة مثل ملابس العيد أو تجهيز الكعك، مؤكدًا أن شهر رمضان فرصة لتعلم الأدب والرضا والقناعة، وأن علينا تعليم أبنائنا وزوجاتنا السلوك القويم والرضا بما رزقنا الله.

كما أوضح أمين الفتوى أن الاعتدال في كل شيء من أهم القيم التي يجب التحلي بها، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين، موضحًا أن الإسراف لا يقتصر على المال والطعام فقط، بل يشمل الفرح والحزن والغضب الزائد، وأن أهم أشكال الإسراف هو إسرافنا في الوقت، لأن كل ثانية في حياتنا لها قيمتها ويحاسبنا الله عليها، ولهذا يزداد الحرص على الوقت في رمضان، باعتباره من كنوز الحياة.

ودعا الناس للاعتدال في كل شيء، والحفاظ على الوقت، والتمسك بالرضا والقناعة في البيوت، حتى تكون الحياة الأسرية مليئة بالهدوء والمحبة.

