لماذا يسمى يوم عرفة بهذا اليوم؟ إمام السيدة زينب يرد

وجه الطفل محمد، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، يقول فيه "لماذا يُسمى يوم عرفة بهذا اليوم؟

أجاب الدكتور أحمد عصام فرحات على السؤال، خلال برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد"، أن العلماء ذكروا عددا من الأسباب لتسمية يوم عرفة بهذا الاسم، منها أن الناس يتعارفون على بعضهم في يوم عرفة.

أشار إلى أنه قيل أن سيدنا آدم والسيدة حواء، التقيا في عرفة، فعرفها وعرفته فسمي يوم عرفة، وقيل أن يوم عرفة من العرف وهو الطيب، وقيل أن سيدنا جبريل وهو يعلم سيدنا إبراهيم المناسب، فكان يقول لسيدنا إبراهيم: أعرفت؟ فيرد سيدنا إبراهيم: عرفت.