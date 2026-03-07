نتنياهو للشعب الإيراني: نسعى لتحريركم من نير الاستبداد ولحظة الحقيقة تقترب

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابا مسجلًا إلى الشعب الإيراني، قائلًا: "لحظة الحقيقة تقترب، لقد خضنا الحرب لنُمكن الشعب الإيراني من تقرير مصيره في المنطقة، و نسعى لتحرير الشعب من نير الاستبداد، وأنتم، أيها الشعب الإيراني، من يتحمّل وطأة المعاناة".

وأضاف نتنياهو : لن يطول اليوم الذي تعود فيه إسرائيل وإيران صديقتين شجاعتين". وتابع: "أقول للحرس الثوري: أنتم أيضًا في مرمى النيران، من يُلقي سلاحه لن يُعاقب، ومن لا يفعل، فدمه في رقبته".

وفي وقت سابق، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة وإسرائيل حققتا مكاسب تاريخية في الحرب على إيران.

وفشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير مشروع قانون يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في اتخاذ قرار شن ضربات عسكرية على إيران دون موافقة الكونجرس.

و في وقت سابق، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 قرارا كان سيُلزم الرئيس دونالد ترامب بالحصول على موافقة الكونغرس على أي عمل عسكري مستقبلي ضد إيران.

وانضم السيناتور الجمهوري راند بول إلى الديمقراطيين في مجلس الشيوخ في التصويت لصالح القرار، بينما صوّت السيناتور الديمقراطي جون بيترمان ضده مع الجمهوريين، ومن المتوقع أن يُطرح قرار مماثل للتصويت في مجلس النواب غدًا.