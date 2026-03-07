سموحة يفوز على مودرن سبورت بثلاثية نظيفة بالدوري

حقق فريق سموحة الفوز على فريق مودرن سبورت بنتيجة 3-0، على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ٢١ من مسابقة دوري nile.

سجل أهداف سموحة كل من بابي بادجي وصموئيل أمادي هدفين في الدقائق 22 و36 و53 من انطلاق المباراة.

وتعرض محمد صبري لاعب مودرن سبورت للطرد في الدقيقة 8 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع سموحة رصيده للنقطة 31 ليحتل المركز السادس بترتيب جدول الدوري الممتاز، وتوقف رصيد مودرن سبورت عند النقطة 23 ليحتل المركز الـ13.

تشكيل مودرن سبورت

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق سموحة بالدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي

خط الوسط: محمد صبري، أحمد يوسف، غنام محمد

هجوم: ارنولد ايبا، محمود ممدوح، حسام حسن

وجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، فيجيري، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، عماد حمدي، محمود شعبان، خالد رضا، محمد هلال، رشاد المتولي.