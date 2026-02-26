المصري يتغلب على مودرن سبورت بهدف جابر في الدوري الممتاز

حقق فريق النادي المصري فوزًا مهمًا على حساب مودرن سبورت بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق ميدو جابر في الدقيقة 79 من الشوط الثاني، ليمنح الفريق البورسعيدي ثلاث نقاط ثمينة

وكان حكم المباراة قد ألغى هدفًا لمودرن سبورت سجله حسام حسن في الدقيقة 37 من عمر اللقاء، ليبقى التعادل قائمًا حتى نجح المصري في حسم المواجهة خلال الدقائق الأخيرة.

وبهذا الفوز، رفع النادي المصري رصيده إلى 29 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات، وتعادل في 8 مواجهات، وتلقى هزيمتين. وسجل لاعبو المصري 25 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 16 هدفًا.