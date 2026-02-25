اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الخميس في دوري القسم الثاني أ

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، الطواقم التحكيمية المكلفة بإدارة مباريات الجولة الرابعة والعشرين من دوري القسم الثاني (أ)، والمقرر إقامتها يوم الخميس، والتي تشهد ست مواجهات مرتقبة.

توزيع الحكام على المباريات

أسندت اللجنة إدارة مباراة الترسانة وبروكسي، المقرر إقامتها على ملعب حسن الشاذلي، إلى الحكم إسلام أبو شنب، ويعاونه كل من إسلام اللبيني ويوسف داهش.

ويتولى الحكم أحمد ناصر إدارة لقاء المنصورة ومالية كفر الزيات على ملعب بلدية المحلة، ويعاونه محمد صلاح العايدي وحامد صلاح.

وفي أسيوط، يدير عمرو عابدين مواجهة بترول أسيوط والداخلية، بمساعدة محمد مجدي الشيخ وعبد الرحمن محمود.

وعلى ملعب طنطا، يقود محمود حسين ربيع مباراة طنطا والقناة، ويعاونه محمود حسين علي ووائل كامل.

وفي القاهرة، وعلى ملعب السلام، يدير حسني سلطان مباراة الإنتاج الحربي والسكة الحديد، ويعاونه محمد سمير ومحمد إبراهيم.

وتختتم مباريات الجولة بمواجهة أبو قير للأسمدة ومسار على ملعب حرس الحدود بالمكس، والتي يديرها الحكم طارق مصيلحي، بمساعدة محمد سمير سيد وعمرو عبد الراضي.

وأكدت اللجنة تواجد مراقبين ومقيمين للحكام في جميع الملاعب، لضمان سير المباريات وفق اللوائح والتعليمات المنظمة للمسابقة.