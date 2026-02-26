قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا
الانضباط والتركيز سر الفوز .. تصريحات قوية من مدرب البنك الأهلي
أحمد موسى: وزارة الداخلية تنظم إفطارات جماعية رمضانية لتعزيز روح التضامن بين المواطنين
بشرى: ما اتعرضتش للخيانة الزوجية.. وكرامتي فوق كل شيء
تعليق مثير من هيثم فاروق على أداء الزمالك تحت قيادة معتمد جمال
بشرى: أرفض المساكنة.. ولو مؤمنة بيها مكنتش اتجوزت أكتر من مرة
خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض
غلطة سراي يُقصي يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا في مباراة ملحمية
نائب الرئيس الأمريكي: لدينا أدلة على أن إيران تحاول استئناف برنامجها النووي
عمرو الجنايني: غير راضٍ عن حال الزمالك.. وطموحي أكبر
رحلة مُؤلمة انتهت بالوفاة .. البلوجر فرح جمال تُلهم الفتيات برسالتها قبل الرحيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعليق مثير من هيثم فاروق على أداء الزمالك تحت قيادة معتمد جمال

هيثم فاروق
هيثم فاروق
حسن العمدة

أبدى هيثم فاروق نجم الزمالك السابق فخره الكبير بما يقدمه الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول بالقلعة البيضاء، بعد تصدر قمة الدوري المصري الممتاز.

وقال هيثم فاروق في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، أشعر بسعادة كبير بما يقدمه اللاعبون ومحافظتهم على سلسلة الانتصارات البيضاء، وتصدر قمة الدوري الممتاز بنهاية الجولة 19 رغم الظروف التي يتعرض لها الفريق.

وأضاف، شعور جميل أن يتصدر فريقي قمة الدوري، وتصدر مهاجمي عدي الدباغ قائمة هدافي الدوري الممتاز حتى الآن.

ورفض هيثم فاروق أحاديث بعض وسائل الإعلام بوصف ما يحققه الزمالك بالإعجاز وأنه في حالة إنهاء الفريق مسابقة الدوري في أحد المراكز الثاني أو الثالث أو الرابع وضع طبيعي؛ نظرًا لما يمر به النادي من أزمات، مؤكدًا أن هذا بمثابة السُم في العسل، لأن اسم وقيمة الزمالك تجعله دائمًا يلعب على حصد الدوري.

وشدد لاعب الزمالك السابق، على أن اللاعبين والجهاز الفني رفعوا سقف الطموح لدينا، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الفوز بلقب الدوري.

وتطرق هيثم فاروق للحديث عن شيكو بانزا مؤكدًا أن اللاعب يملك قدرات كبيرة، ولكن لا بد من تقويمه، قائلًا، أثق في قدرة معتمد جمال على ذلك.

ووصف لاعب الزمالك السابق مواجهة بيراميدز المُقبلة بالصعبة والتي تحتاج لأعلى درجات التركيز والانضباط التكتيكي، قائلًا أثق في قدرة اللاعبين على الفوز والانفراد بصدارة الدوري.

واختتم هيثم فاروق تصريحاته مؤكدًا سعادته الكبيرة برفع صورته في مدرجات الفريق بمباراة كايزر تشيفز، قائلًا، لم أتوقع ذلك أبدًا لا سيما وأنني لم ألعب بقيمص القلعة البيضاء كثيرًا رغم أنني زملكاوي قلبًا وقالبًا، مؤكدًا أنه يُصنف نفسه بقائد خط دفاع الزمالك في المجال الإعلامي عن وجه حق.

هيثم فاروق الزمالك الدوري المصري الدوري المصري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

زيزو

خطاب رسمي من الزمالك بإعادة التحقيق في شكوى زيزو

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

بالصور

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟.. الإجابة ستفاجئ

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟

وصفة فى 10 دقائق.. طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

لأول مرة.. شاهد نيسان صني 2027 الجيل الجديد

نيسان صني موديل 2027
نيسان صني موديل 2027
نيسان صني موديل 2027

أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

فيديو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد