تعليق مثير من هيثم فاروق على أداء الزمالك تحت قيادة معتمد جمال

أبدى هيثم فاروق نجم الزمالك السابق فخره الكبير بما يقدمه الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول بالقلعة البيضاء، بعد تصدر قمة الدوري المصري الممتاز.

وقال هيثم فاروق في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، أشعر بسعادة كبير بما يقدمه اللاعبون ومحافظتهم على سلسلة الانتصارات البيضاء، وتصدر قمة الدوري الممتاز بنهاية الجولة 19 رغم الظروف التي يتعرض لها الفريق.

وأضاف، شعور جميل أن يتصدر فريقي قمة الدوري، وتصدر مهاجمي عدي الدباغ قائمة هدافي الدوري الممتاز حتى الآن.

ورفض هيثم فاروق أحاديث بعض وسائل الإعلام بوصف ما يحققه الزمالك بالإعجاز وأنه في حالة إنهاء الفريق مسابقة الدوري في أحد المراكز الثاني أو الثالث أو الرابع وضع طبيعي؛ نظرًا لما يمر به النادي من أزمات، مؤكدًا أن هذا بمثابة السُم في العسل، لأن اسم وقيمة الزمالك تجعله دائمًا يلعب على حصد الدوري.

وشدد لاعب الزمالك السابق، على أن اللاعبين والجهاز الفني رفعوا سقف الطموح لدينا، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الفوز بلقب الدوري.

وتطرق هيثم فاروق للحديث عن شيكو بانزا مؤكدًا أن اللاعب يملك قدرات كبيرة، ولكن لا بد من تقويمه، قائلًا، أثق في قدرة معتمد جمال على ذلك.

ووصف لاعب الزمالك السابق مواجهة بيراميدز المُقبلة بالصعبة والتي تحتاج لأعلى درجات التركيز والانضباط التكتيكي، قائلًا أثق في قدرة اللاعبين على الفوز والانفراد بصدارة الدوري.

واختتم هيثم فاروق تصريحاته مؤكدًا سعادته الكبيرة برفع صورته في مدرجات الفريق بمباراة كايزر تشيفز، قائلًا، لم أتوقع ذلك أبدًا لا سيما وأنني لم ألعب بقيمص القلعة البيضاء كثيرًا رغم أنني زملكاوي قلبًا وقالبًا، مؤكدًا أنه يُصنف نفسه بقائد خط دفاع الزمالك في المجال الإعلامي عن وجه حق.