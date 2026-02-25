مانشستر سيتي يحسم موقفه من انتقال عمر مرموش إلى برشلونة

كشفت تقارير إعلامية بريطانية عن موقف مانشستر سيتي تجاه اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أكدت أن إدارة برشلونة تضع مرموش ضمن أولويات تعزيز الخط الأمامي، خاصة في حال تعثر صفقة جوليان ألفاريز، الذي قد تصل قيمته إلى نحو 150 مليون يورو، وهو مبلغ يعتبره النادي مرتفعًا في ظل القيود المالية الحالية.

وأوضحت شبكة “سيتي إكسترا” أن إدارة النادي الإنجليزي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا، تعتبر مرموش جزءًا أساسيًا من مشروع الفريق المستقبلي، مؤكدة تمسكها ببقاء اللاعب ضمن تشكيلة الفريق.

ورغم اهتمام أندية مثل توتنهام وأستون فيلا الإنجليزيين، وجالاتا سراي التركي، إضافة إلى متابعة برشلونة المستمرة، فإن مانشستر سيتي لا يخطط للتخلي عن خدماته بسهولة، نظرًا لإمكاناته الفنية وقدرته على إحداث تأثير هجومي ملموس.

ويُعد عمر مرموش خيارًا مرنًا في خط الهجوم، بفضل سرعته وتحركاته بين الخطوط، ما يجعله عنصرًا مهمًا في خطة جوارديولا التكتيكية، لا سيما مع حرص النادي على الحفاظ على عمق التشكيلة وتنوع خياراته الهجومية للمواسم القادمة.