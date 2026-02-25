دخل على رجليه وخرج جثة | أسرة شاب بالبحيرة تتهم مستشفى خاصا بالإهمال الطبي

شهدت محافظة البحيرة، واقعة إهمال طبي جديدة، راح ضحيتها شاب، على خلفية إجراء فتح خراج في ضرسه بأحد المستشفيات الخاصة.

اتهمت أسرة الشاب يحيي سلامة، ، أحد المستشفيات الخاصة بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، بالتسبب في وفاته نتيجة إهمال وأخطاء طبية، مؤكدين بأن الفقيد عند دخوله المستشفى لم يكن يعاني من أي أمراض، سوى خراج في ضرسه وهو الذي أودى بحياته داخل المستشفى.

وواصلت الأسرة حديثها إنه عقب إجراء العملية تدهورت حالته الصحية داخل المستشفى، وتم نقله إلى عناية مركزة في مستشفى آخر بدسوق بمحافظة كفر الشيخ، لمدة يومين، وطالبت المستشفى بنقله إلى مستشفى حكومي بزعم كثرة التكاليف المادية، وعند نقله رفضت المستشفى الحكومي استلامه كونه متوفي.

وأكدت الأسرة بأنها حررت محضر بقسم الشرطة بالواقعة، وطالبت بالتحقيق الفوري ومحاسبة المقصرين والمخطئين في هذه الواقعة، موضحين بأن الفقيد متجوز منذ عامين وترك رضيعة 4 أشهر، وراح ضحية إهمال وخطأ طبي.