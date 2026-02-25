بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ .. أطعمة تقضى عليها

كتير من الأشخاص يعانوا من الحموضة خلال فترة الصيام ويلجأ البعض الى اخذ المضادات التى تعالج الحموضة وهي أدوية متوفرة من غير وصفة طبية وبتخفف الحمض في المعدة، لكن كمان بعض الأطعمة ممكن تساعد على التخفيف.

بعض الأطعمة تساعد على التخفيف من الحموضة بعد الافطار..

1-الحليب:

معروف إن الحليب ممكن يريح الحموضة الدسم في الحليب ممكن يزيد الارتجاع، لكن الحليب خالى الدسم يعمل كحاجز مؤقت بين المعدة والحمض، ويخفف الحموضة على طول.

و الزبادى قليل الدسم ليه نفس التأثير ويوجد فيه بكتيريا نافعة للهضم.

2-الزنجبيل:

الزنجبيل ممتاز للهضم لأنه طبيعي وبيقلل الالتهابات، فشرب كوب من شاي زنجبيل يخلصك من الحموضة.

3-خل التفاح:

تناوله مركز يهيج المريء لأنه حمض قوى لذا يمكنك وضعه على مياه دافية واشربه مع الأكل.

4-ماء الليمون:

عصير الليمون حمضي، لكن يمكنك تناوله مع مياه دافية وعسل بيعمل تأثير قلوي ويوازن الحمض في المعدة، وكمان العسل فيه مضادات أكسدة طبيعية تحافظ على صحة خلايا جسمك.

المصدر DailyMedicalinfo