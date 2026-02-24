زبادي وزنجبيل.. علاج فوري للحموضة بعد المقليات والحلويات في رمضان

تزداد شكوى الحموضة وحرقة المعدة خلال شهر رمضان نتيجة تغيّر مواعيد الطعام، والإفراط في تناول المقليات والحلويات بعد ساعات صيام طويلة.

ويمكن السيطرة على الحموضة بطرق منزلية بسيطة، مع تعديل بعض العادات الغذائية الخاطئة.



علاج منزلي للحموضة في رمضان:



1- تناول الزبادي بعد الإفطار

يساعد الزبادي على تهدئة بطانة المعدة وتقليل الإحساس بالحرقان، خاصة إذا تم تناوله بعد الوجبة بساعة.

2- شرب الماء بكميات موزعة

يفضل شرب الماء على فترات بين الإفطار والسحور، وتجنب شرب كميات كبيرة دفعة واحدة.

3- الزنجبيل أو النعناع الدافئ

كوب من مشروب الزنجبيل الخفيف أو النعناع قد يساعد في تحسين الهضم وتقليل الشعور بالامتلاء، بشرط عدم الإفراط.

4- تجنب النوم بعد الأكل مباشرة

ينصح بالانتظار ساعتين على الأقل قبل النوم لتقليل ارتجاع أحماض المعدة.

5- تقليل المقليات والدهون

الأطعمة الدسمة والحارة تزيد من إفراز أحماض المعدة، لذلك يفضل استبدالها بالمشويات أو الأطعمة المسلوقة.

6- تناول وجبات صغيرة

تقسيم الطعام إلى وجبتين خفيفتين بين الإفطار والسحور يقلل الضغط على المعدة.

7- رفع الرأس أثناء النوم

وضع وسادة إضافية يساعد على تقليل ارتجاع الحمض أثناء الليل.



إذا استمرت الحموضة بشكل يومي، أو صاحبها ألم شديد في الصدر، أو صعوبة في البلع، أو قيء متكرر، فيجب مراجعة الطبيب لتقييم الحالة.

اتباع نظام غذائي متوازن في رمضان، والاعتدال في تناول الحلويات والمقليات، يعدان المفتاح الأساسي لتجنب الحموضة والاستمتاع بصيام مريح دون مشكلات هضمية.