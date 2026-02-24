قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سندي ومليش غيره بعد ربنا.. زينة تنعى شقيقها بكلمات مؤثرة
إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي على محور 30 يونيو ببورسعيد
بعد غيابه عن دراما رمضان.. صلاح عبدالله: فوق لنفسك ياصاصا ماحدش دق على بابك
أخبار مضللة.. ترامب ينفي معارضة قائد عسكري الدخول في حرب مع إيران
وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي
محاكمة 73 متهما بخلية التجمع الإرهابية.. اليوم
موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق
مجانًا.. كيفية استخراج قرار علاج على نفقة الدولة
هل تذوق الطعام أثناء الصيام يؤثر على صحته؟.. الأزهر يجيب
دعاء الفجر في السادس من شهر رمضان.. ردد كلمات المغفرة والرجوع إلى الله
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير
صبري فواز يسخر من مدرب الأهلي: لا سيناريو ولا إخراج.. إيه اللي بيحصل؟
رياضة

دروجبا: الأهلي محتاج للتعاقد مع مدافعين.. ولم نرى أي بصمات لكامويش

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

أكد أحمد حسن دروجبا، لاعب الأهلي السابق، حاجة النادي الأهلي للتعاقد مع مدافعين إضافيين لتعزيز صفوف الفريق، مبديًا انتقاده لمستوى المهاجم الأنجولي إيليتسن كامويش مع الفريق.

وقال أحمد حسن دروجبا، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «كامويش لحد دلوقتي لم يثبت نفسه مع الأهلي، لم نرى أي بصمات لكامويش مع الفريق حتى الآن».

وأكد دروجبا أن الأهلي يحتاج إلى مهاجم يليق باسم النادي، معتبرًا أن محمد شريف أفضل من كامويش من حيث المستوى بفارق كبير.

ورأى دروجبا أن النادي الأهلي لديه مشكلة في خط الدفاع وكان من الأولى أن يتعاقد النادي مع أكثر من مدافع لتعزيز خط الدفاع، وعدم الاكتفاء بالتعاقد مع هادي رياض وعمرو الجزار.

وأوضح قائلًا: «الأهلي رغم امتلاكه 5 مدافعين لديه مشكلة في خط الدفاع، وحتى الآن لم يتم تثبيت لاعبين اثنين في خط الدفاع للفريق».

الأهلي أخبار الرياضة دورى نايل صفقات الاهلي

لامبورجيني ريفويلتو
تعبئة الوقود
اوبل كورسا 2003
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
