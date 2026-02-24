دروجبا: الأهلي محتاج للتعاقد مع مدافعين.. ولم نرى أي بصمات لكامويش

أكد أحمد حسن دروجبا، لاعب الأهلي السابق، حاجة النادي الأهلي للتعاقد مع مدافعين إضافيين لتعزيز صفوف الفريق، مبديًا انتقاده لمستوى المهاجم الأنجولي إيليتسن كامويش مع الفريق.

وقال أحمد حسن دروجبا، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «كامويش لحد دلوقتي لم يثبت نفسه مع الأهلي، لم نرى أي بصمات لكامويش مع الفريق حتى الآن».

وأكد دروجبا أن الأهلي يحتاج إلى مهاجم يليق باسم النادي، معتبرًا أن محمد شريف أفضل من كامويش من حيث المستوى بفارق كبير.

ورأى دروجبا أن النادي الأهلي لديه مشكلة في خط الدفاع وكان من الأولى أن يتعاقد النادي مع أكثر من مدافع لتعزيز خط الدفاع، وعدم الاكتفاء بالتعاقد مع هادي رياض وعمرو الجزار.

وأوضح قائلًا: «الأهلي رغم امتلاكه 5 مدافعين لديه مشكلة في خط الدفاع، وحتى الآن لم يتم تثبيت لاعبين اثنين في خط الدفاع للفريق».