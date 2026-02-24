ناقد رياضي ينتقد أداء الأهلي أمام سموحة : لا شكل ولا لون ولا طعم لا فكر

علق الناقد الرياضي محمد ابو علي علي فوز الأهلي على حساب مضيفه سموحة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة 19 من الدوري الممتاز.

وكتب ابو علي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "الاهلي بيكسب لكن بلا شكل ولا لون ولا طعم لا فكر ولا تاكتيك ولا استحواذ ولا ابداع واهداف للمباراة الثانية بقدرات لاعيبة اغلب الفرقة وحشه ومش في مستواها ومدرب يفتقد الفكر التكتيكي قبل و اثناء المباراة"

الأهلي يتصدر الدوري مؤقتًا

يتصدر الأهلي المصري جدول ترتيب الدوري الممتاز بشكل مؤقت، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة من 17 مباراة.

ويأتي في المركز الثاني فريق سيراميكا كليوباترا برصيد 35 نقطة من 17 جولة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر.

فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 34 نقطة من 16 مباراة، متساويًا في عدد النقاط مع بيراميدز صاحب المركز الرابع، الذي خاض 16 مواجهة أيضًا.

ويحتل فريق سموحة المركز الثامن بترتيب الدوري الممتاز، برصيد 25 نقطة من 18 جولة

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته القادمة مع زد، يوم السبت 28 فبراير الجاري 2026، ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة دوري نايل، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.