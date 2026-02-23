هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

تعطيل الدراسة غداً في المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية .. يتساءل جميع أولياء الأمور عن حقيقة صدور قرار بذلك من وزير التربية والتعليم ، بعد موجة الأمطار التي شهدتها مصر خلال الساعات الأخيرة .

تعطيل الدراسة غداً في المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية ..هل قرر الوزير ذلك؟

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرارات من وزير التربية والتعليم تنص على تعطيل الدراسة غداً في المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية بجميع محافظات مصر .

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم لصدى البلد ، أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف دائما ما يترك قرار تعطيل الدراسة غداً في المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية للمحافظين ، حسب ظروف كل محافظة ، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم لا تصدر أبداً قرار معمم بشأن تعطيل الدراسة غداً في المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية بجميع المحافظات.

وأشار المصدر أنه في حالة قيام أي محافظ بإصدار قرار بـ تعطيل الدراسة غداً في المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية ، يتم فورا إصدار بيان رسمي من المحافظة المعنية يتم نشره في جميع وسائل الإعلان وعلى الصفحة الرسمية للمحافظة لضمان وصوله للطلاب والأهالي بشكل رسمي

وحذر المصدر الطلاب وأولياء الامور من الانسياق وراء أي أخبار غير رسمية تزعم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية ، بدون صدور بيان رسمي واضح من المحافظ المسئول عن المحافظة التي يسكنها الطالب .

حالة الطقس الآن

جدير بالذكر أنه بعد أن شهدت أغلب الأنحاء سقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات الماضية، تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تواجد السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء يصاحبها فرص لسقوط الأمطار

وكانت قد زادت اليوم شدة الأمطار الرعدية على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ، صاحبها سقوط لحبات البرد على بعض المناطق ، مع نشاط للرياح الذى عمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس