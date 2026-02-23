قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد طلعت يسخر من تصريحات ييس توروب بشأن يوسف بلعمري
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

تعطيل الدراسة غداً في المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية .. يتساءل جميع أولياء الأمور عن حقيقة صدور قرار بذلك من وزير التربية والتعليم ، بعد موجة الأمطار التي شهدتها مصر خلال الساعات الأخيرة .

تعطيل الدراسة غداً في المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية ..هل قرر الوزير ذلك؟

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرارات من وزير التربية والتعليم تنص على تعطيل الدراسة غداً في المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية بجميع محافظات مصر .

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم لصدى البلد ، أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف دائما ما يترك قرار تعطيل الدراسة غداً في المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية للمحافظين ، حسب ظروف كل محافظة ، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم لا تصدر أبداً قرار معمم بشأن تعطيل الدراسة غداً في المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية بجميع المحافظات.

وأشار المصدر أنه في حالة قيام أي محافظ بإصدار قرار بـ تعطيل الدراسة غداً في المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية ، يتم فورا إصدار بيان رسمي من المحافظة المعنية يتم نشره في جميع وسائل الإعلان وعلى الصفحة الرسمية للمحافظة لضمان وصوله للطلاب والأهالي بشكل رسمي

وحذر المصدر الطلاب وأولياء الامور من الانسياق وراء أي أخبار غير رسمية تزعم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية ، بدون صدور بيان رسمي واضح من المحافظ المسئول عن المحافظة التي يسكنها الطالب .

حالة الطقس الآن

جدير بالذكر أنه بعد أن شهدت أغلب الأنحاء سقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات الماضية، تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تواجد السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء يصاحبها فرص لسقوط الأمطار

وكانت قد زادت اليوم شدة الأمطار الرعدية على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ، صاحبها سقوط لحبات البرد على بعض المناطق ، مع نشاط للرياح الذى عمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

البرهان: مستمرون في معركة الكرامة حتى دحر الميليشيا الإرهابية المتمردة

السودان

ردا على مستشار البيت الأبيض.. السودان يرفض أي مقترحات لاتراعي مصالح البلاد

تراجع أسهم شركات الأمن السيبراني بالسوق الأمريكية مع مخاوف من تهديد الذكاء الاصطناعي

تراجع أسهم شركات الأمن السيبراني بالسوق الأمريكية مع مخاوف من تهديد الذكاء الاصطناعي

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

أقل من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان صينية ‏

سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏

إفراج.. عمرو سعد يشك في تارا عماد والجمهور يترقب مواجهته مع أحمد عبدالحميد

عمرو سعد
عمرو سعد
عمرو سعد

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

