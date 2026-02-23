انتهاء تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بالحي 16 في العبور الجديدة

أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بالحي السادس عشر، تمهيدًا لتسليمها إلى الجهات المختصة لإدارتها وتشغيلها.

وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالتوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والتعليمية بالمدن الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز أن تنفيذ المدرسة يأتي في ضوء الكثافة السكانية بالحي 16، الذي يضم 433 عمارة بإجمالي 10,392 وحدة سكنية، بما يستلزم دعم الخدمات التعليمية لتلبية احتياجات السكان، خاصة في مراحل التعليم الأساسية.

وأشار إلى أن المدرسة تضم 44 فصلًا دراسيًا موزعة على مرحلة رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية، بما يسهم في توفير أماكن دراسية إضافية داخل نطاق الحي وتقليل الضغط على المدارس المجاورة.

وأضاف أن المدرسة أُقيمت على مساحة إجمالية تقدر بنحو 5660 مترًا مربعًا، وتم تنفيذها وفق الاشتراطات والمعايير الهندسية المعتمدة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلاب.

وأكد المهندس محمود مراد أن الجهاز مستمر في تنفيذ خطة استكمال الخدمات الأساسية بالمدينة، بالتوازي مع نمو الكتل السكنية، بما يحقق التوازن بين التوسع العمراني وتوفير المرافق والخدمات اللازمة للسكان.