بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة

عقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، اجتماعًا موسعًا مع الشركات المنفذة لأعمال ترفيق الأراضي المضافة، بحضور قيادات الجهاز ومسؤولي الإدارات التنفيذية.

وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق ضمن منظومة توفيق أوضاع الأراضي المضافة، والوقوف على معدلات الإنجاز وخطط تسريع التنفيذ.

وشهد الاجتماع استعراض نسب التنفيذ الحالية لمشروعات شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق، إلى جانب مراجعة البرامج الزمنية المحددة لكل مشروع، ومناقشة التحديات الفنية والتنفيذية ووضع الحلول اللازمة لضمان استمرارية العمل بكفاءة، بما يسهم في تسليم الأراضي كاملة المرافق وجاهزة للبناء وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

وأوضح المهندس محمود مراد أن الجهاز يتولى حاليًا تنفيذ 23 مشروعًا لأعمال ترفيق قطع الأراضي التي تم ويجري تقنينها ضمن منظومة توفيق أوضاع الأراضي المضافة، بالإضافة إلى 12 مشروعًا جديدًا في مرحلة الطرح والإسناد، مشيرًا إلى أن إجمالي تكلفة هذه المشروعات تتجاوز 7 مليارات جنيه،

بما يعكس حجم العمل الجاري لدعم خطط الدولة في التوسع العمراني المنظم وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات.

وأكد رئيس الجهاز استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لمعدلات التنفيذ والتنسيق المستمر مع الشركات المنفذة، لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة وسرعة الإنجاز، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.

وتأتي تلك الجهود تنفيذًا لتوجيهات المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة استكمال أعمال ترفيق الأراضي المضافة، والحفاظ على معدلات التنفيذ، وضمان جودة المشروعات بما يدعم خطط الدولة للتوسع العمراني والتنمية الشاملة.