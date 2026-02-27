علماء السوء وآكلو أموال الناس بالباطل.. كيف كشفهم القرآن في الجزء العاشر؟

أكد الدكتور مجدي عبدالغفار، الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، أن القرآن يحذر من الانحرافات التي وقع فيها بعض من سبقونا ممن أُوتوا الآيات ولم يستثمروا علمهم في الخير.



وأوضح عبد الغفار ، خلال برنامج «نورانيات قرآنية» على قناة صدى البلد أن الآيات توجّه تحذيرًا للمؤمنين من استغلال العلم والمناصب بطريقة سيئة، مستشهدًا بالآية:"يا أيها الذين آمنوا، إن كثيرًا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله"، مؤكّدًا أن من أُوتي المال أو العلم يجب أن يلتزم بعدم استغلالهما في الحرام.

الإسلام والعمل والكسب المشروع

أوضح عبدالغفار أن الإسلام لا يدعو إلى الفقر، بل يشجّع على الكسب والعمل والاجتهاد، شريطة أداء الزكاة والإنفاق في سبيل الله، مبينًا أن الكنز الحقيقي هو ما يُنفق في الخير، وأن من يكتنز المال دون إنفاقه سيكون له عقاب أليم في الآخرة.

الطاعة والإنفاق سبيل النصر

وأشار إلى أن الآيات تربط بين الحفاظ على المال وتحقيق النصر في سبيل الله، مستشهداً بالآية:"يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، اثاقلتم إلى الأرض"، موضحًا أن الطاعة والإنفاق في سبيل الله يضمنان نصرة الدين وتحقيق الخير في الدنيا والآخرة.

القوة المعنوية والاجتماعية للإنسان

تابع عبدالغفار أن دعوة القرآن للنفقة والجهاد ليست فقط مادية، بل تشمل جميع جوانب القوة المعنوية والاجتماعية، مستشهدًا بالآية:"لا تحزن إن الله معنا"، مؤكدًا أن نصرة الله تأتي بنصره للرسول والمؤمنين المخلصين، ما يعزز الأمان والثقة في نفوس المؤمنين.