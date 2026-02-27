قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

10 رمضان.. الآلاف يتوافدون على الجامع الأزهر لأداء صلاتي العشاء والتراويح| صور

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
محمد شحتة

واصلت جموع المصلين التوافد إلى رحاب الجامع الأزهر، ليلة الجمعة، لإقامة صلاتي العشاء والتراويح في الليلة العاشرة من شهر رمضان المبارك، حيث ازدانت أروقة الجامع وساحاته بٱلاف المصلين الذين جاؤوا من كل فج عميق، في مشهد يعكس عالمية الأزهر ورسالته، للاستمتاع بما تتميز به لياليه من أجواء روحانية فريدة؛ مع تقديم مجموعة متنوعة من الملتقيات والدروس العلمية، بجانب إقامة صلاتي العشاء والتراويح يوميا، طوال الشهر الفضيل، بالقراءات العشر على يد نخبة من كبار قرّاء القرآن الكريم في الأزهر الشريف.

وتقدَّم صفوف المصلين الليلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على أروقة الجامع الأزهر، إلى جانب لفيف من قيادات الأزهر وعلمائه، وقد أقيمت صلاة العشاء من سورة الأنفال برواية ‏حفص عن عاصم، وأمّ المصلين فيها الشيخ رضا السويفي، بينما أقيمت صلاة التراويح من سورتي الأنفال والتوبة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري، وروح عن يعقوب الحضرمي، وخلف عن حمزة الكوفي، وأمّ المصلين فيها الشيخ محمد سالم عامر، والشيخ رمضان خليف، والشيخ كمال العمدة، بينما أمّ المصلين في ركعتي الشفع والوتر الشيخ شعبان سيد حسين.

وقام المركز الإعلامي ‏للأزهر بنقل الصلاة مباشرة على جميع الصفحات والمنصات الإلكترونية التابعة للأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي، بجانب الصفحة الرسمية للجامع الأزهر على الفيسبوك، مع تقديم التغطية الإعلامية لكل ما يشهده الجامع الأزهر من فعاليات وملتقيات وندوات خلال شهر رمضان.

ويواصل الجامع الأزهر أداء رسالته خلال الشهر الكريم من خلال برنامج متكامل يشمل إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة بواقع 20 ركعة بالقراءات العشر، وصلاة التهجد في العشر الأواخر بواقع ثماني ركعات كل ليلة، وتنظيم (137) درسًا ومحاضرة بمشاركة نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، وعقد (130) مقرأة قرآنية بواقع خمس مقارئ يوميًّا، إلى جانب تنظيم بيت الزكاة والصدقات موائد الإفطار والسحور اليومية بالجامع الأزهر للطلاب الوافدين بتقديم 10 آلاف وجبة إفطار وسحور يوميًّا، بإجمالي 300 ألف وجبة طوال الشهر، وذلك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في إطار دور الأزهر الديني والدعوي والاجتماعي، وخصوصًا في شهر رمضان المبارك.

الأزهر الجامع الأزهر التراويح العشاء شهر رمضان الليلة العاشرة من رمضان

