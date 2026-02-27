قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأسبوع الأول من رمضان في الجامع الأزهر: 80 ألف وجبة وعقد 40 ملتقى علمي.. صور

محمد شحتة

أعلن الجامع الأزهر عن حصاد فعاليات خطته الدعوية، والتي انطلقت تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقد شهد الأسبوع الأول نشاطاً مكثفاً ، حيث استقبل الجامع الأزهر، آلاف المصلين والطلاب من شتى بقاع الأرض.

وشهد الأسبوع الأول الاحتفال بمرور ١٠٨٦ عاماً على تأسيس الجامع الأزهر، هذا الصرح الذي ظل لأكثر من ألف عام حارساً للعقيدة ولسان حال الوسطية، وتم الاحتفاء بهذه الذكرى في الجامع الأزهر وجميع المناطق الازهرية والوعظ بالمحافظات، وسط أجواء روحانية مهيبة.

وأكد المشاركين في الاحتفاليات من قيادات وعلماء الأزهر والمحافظين وقيادات وزارة الأوقاف ودار الإفتاء وجميع مؤسسات الدولة على الدور البارز للأزهر الشريف على مر تاريخه المجيد في مختلف المجالات، مشددين على أنه المرجعية الإسلامية الأهم والأبرز في العالم.

فعاليات الجامع الأزهر في رمضان

كما شهد الأسبوع عدد من الفعاليات العلمية والدعوية المتنوعة ، شملت عقد عدد من الملتقيات جاء أبرزها : ملتقى الازهر والذي يعقد عقب صلاة التراويح، وحاضر فيها عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء وقيادات وأساتذة وعلماء الأزهر الشريف، حيث تم مناقشة العديد من القضايا والملفات التي تشغل الرأي العام، وتهم المواطنين في حياتهم اليومية، إلى جانب تقديم "درس التراويح" ، وهي خاطرة إيمانية يومية عقب الركعات الثمانِ الأُول من صلاة التراويح.

كما عقد الجامع الأزهر ثمان حلقات من ملتقى "رياض الصائمين" للرجال، والذي يعقد عقب صلاة الظهر مباشرة، ويركز على الموضوعات الفقهية، كما تم تنظيم ملتقى "باب الريان"، والذي يعقد بعد الثانية ظهرًا ويقدم وجبة دسمة من الموضوعات الشرعية والعَقدية، فيما تم تنظيم ملتقى "رمضانيات نسائية"، والذي يناقش على مائدته أهم القضايا الفقهية والتربوية التي تشغل بال المرأة والأسرة المسلمة في رمضان.

هذا وأحيا الجامع الأزهر ليالي رمضان بصلاة التراويح التي تُقام بواقع ٢٠ ركعة يوميا، يصدح فيها أئمة الجامع الأزهر بأندى الأصوات، مع تنويع التلاوات باستخدام القراءات العشر، مما جعل من الصلاة تجربة روحية فريدة تجمع بين عذوبة الصوت ودقة الأداء والتلاوة.

وفي سياق متصل، استمرت المقارئ القرآنية (المباشرة وعن بُعد) في عملها اليومي، لتتيح لراغبي ضبط التلاوة من داخل مصر وخارجها فرصة التواصل مع علماء القراءات بالأزهر، وتنوعت أوقاتها ما بين فترات صباحية وأخرى مسائية، روعي فيها انشغال البعض بالعمل، حتى تعم الفائدة لجميع المهتمين ، ويقدم الجامع الأزهر هذا العام ختمة مرتلة تستهدف ختم القرآن الكريم كاملًا على مدار الشهر الفضيل.

وفي لفتة إنسانية تعكس روح الشهر الفضيل، نجح الجامع الأزهر بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري، تم تقديم ٨٠ ألف وجبة إفطار خلال الأسبوع الأول، بمعدل ١٠ آلاف وجبة يومياً، كأكبر مائدة إفطار يومية استهدفت الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، إلى جانب الصائمين من المصريين، في مشهد يجسد وحدة الأمة على مائدة الأزهر الشريف

ولم يقتصر الأمر على تقديم الوجبات، بل حرص فضيلة وكيل الأزهر على تفقّد يومي لفعاليات الإفطار، ومشاركة الرواد والطلاب مائدة الطعام، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة وتذليل أي عقبات، مما أضفى لمسة من المودة والألفة بين القيادة والجمهور.

