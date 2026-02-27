علم إسـ رائيل يتسبب في كارثة.. القصة الكاملة لواقعة دهس مواطنين في كرداسة

في أحد شوارع كرداسة بمحافظة الجيزة، بدأت الحكاية بمشادة عابرة، لكنها سرعان ما تحولت إلى مشهد فوضوي ترك خلفه جرحى وقلوبًا مثقلة بالخوف.

رجل يقف بسيارته الملاكي أمام محل تجاري، وعلى زجاجها ملصق لعلم اسرائيل، اعترض صاحب المحل على طريقة التوقف، فتبادلا كلمات غاضبة.

لم تكن المشادة في بدايتها تختلف عن مئات المواقف اليومية التي تحدث في الشوارع المزدحمة، لكن التوتر تصاعد سريعًا، واجتمع المارة حولهما.

وجود العلم على السيارة أثار استياء بعض الحاضرين، فتحولت الكلمات إلى اشتباك بالأيدي، وجد الرجل نفسه محاصرًا بين غضب الناس وخوفه المتصاعد، وفي لحظة ارتباك، حاول الإفلات بسيارته، فانطلقت بشكل عشوائي واصطدمت بعدد من المواطنين والمركبات التي تصادف مرورها في المكان.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة، نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مشهد مؤلم، لم يكن أحد يتمنى أن ينتهي به خلاف بسيط حول مكان انتظار سيارة.

لاحقًا، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارة وقائدها، وأفادت أسرته بأنه يعاني منذ سنوات من مرض نفسي ويتلقى العلاج لدى أطباء متخصصين، وقدموا ما يثبت ذلك من تقارير طبية.

كما كشفت التحريات أنه سبق وطلب من أحد محال كماليات السيارات بالمنطقة طباعة الملصق الذي أثار الجدل، وأن من قامت بطباعته فعلت ذلك خوفًا منه، نظرًا لسمعته في محيط سكنه بعدم الاتزان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.