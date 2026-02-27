قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

علم إسـ رائيل يتسبب في كارثة.. القصة الكاملة لواقعة دهس مواطنين في كرداسة

الحادث
الحادث
رامي المهدي

في أحد شوارع كرداسة بمحافظة الجيزة، بدأت الحكاية بمشادة عابرة، لكنها سرعان ما تحولت إلى مشهد فوضوي ترك خلفه جرحى وقلوبًا مثقلة بالخوف.

رجل يقف بسيارته الملاكي أمام محل تجاري، وعلى زجاجها ملصق لعلم اسرائيل، اعترض صاحب المحل على طريقة التوقف، فتبادلا كلمات غاضبة.

لم تكن المشادة في بدايتها تختلف عن مئات المواقف اليومية التي تحدث في الشوارع المزدحمة، لكن التوتر تصاعد سريعًا، واجتمع المارة حولهما.

وجود العلم على السيارة أثار استياء بعض الحاضرين، فتحولت الكلمات إلى اشتباك بالأيدي، وجد الرجل نفسه محاصرًا بين غضب الناس وخوفه المتصاعد، وفي لحظة ارتباك، حاول الإفلات بسيارته، فانطلقت بشكل عشوائي واصطدمت بعدد من المواطنين والمركبات التي تصادف مرورها في المكان.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة، نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مشهد مؤلم، لم يكن أحد يتمنى أن ينتهي به خلاف بسيط حول مكان انتظار سيارة.

لاحقًا، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارة وقائدها، وأفادت أسرته بأنه يعاني منذ سنوات من مرض نفسي ويتلقى العلاج لدى أطباء متخصصين، وقدموا ما يثبت ذلك من تقارير طبية.

كما كشفت التحريات أنه سبق وطلب من أحد محال كماليات السيارات بالمنطقة طباعة الملصق الذي أثار الجدل، وأن من قامت بطباعته فعلت ذلك خوفًا منه، نظرًا لسمعته في محيط سكنه بعدم الاتزان.

وكشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ملاكى ملصق عليها علم إحدى الدول بالاصطدام بعدد من المواطنين والمركبات بالجيزة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 الجاري تبلغ لمركز شرطة كرداسة بالجيزة من الأهالي بوقوع حادث تصادم ومصابين بدائرة المركز، بأنه حال تواجد قائد السيارة الملاكي الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة المركز) بمحل البلاغ حدثت مشادة كلامية بينه وبين (مالك محل تجارى) لاعتراض الأخير على توقفه بالسيارة أمام المحل الخاص به، ولدى مشاهدة المارة للمشاجرة والعلم المثبت على السيارة قاموا بالتعدى عليه بالضرب وحاله محاولته الإفلات اصطدم بعدد من المواطنين والمركبات تصادف مرورهم بالمنطقة مما أسفر عن إصابة (6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة) وتم نقلهم لعدد من المستشفيات لتلقى العلاج اللازم .

 أمكن ضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها، وأفادت أهليته بأنه يعانى من مرض نفسى منذ عدة سنوات ويتم علاجه لدى عدد من الأطباء النفسيين وقدموا الأوراق والشهادات الطبية التى تفيد ذلك، وبإستكمال التحرى تبين أن المذكور تردد على أحد محلات كماليات السيارات بذات المنطقة وطلب من كريمة مالك المحل طباعة الملصق المشار إليه فقامت المذكورة بطباعة نسختين وتسليمها له خوفاً منه لكونه معروف بمحيط المنطقة محل سكنه بعدم اتزانه النفسى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

كرداسة محافظة الجيزة علم اسرائيل اخبار الحوادث

