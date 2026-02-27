غلق باب التصويت في انتخابات نقابة المهندسين وبدء أعمال الفرز

بدأت عملية فرز الأصوات لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين 2026 (المرحلة الأولى)، بالقاهرة وباقي المحافظات، وذلك عقب غلق اللجان الانتخابية في الموعد المحدد من قبل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات المهندسين بالخامسة مساء.

وانطلفت في الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة 27 فبراير 2026، عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين؛ بالقاهرة وباقي المحافظات.

وجرت الانتخابات - بحسب اللجنة العليا، وفقا لأحكام للمادة (13) من قانون النقابة رقم (66) لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلي؛ لاختيار:

رؤساء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن أتمّوا مدة 4 سنوات.

نصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية (الكهربائية – الميكانيكية – المدنية – المعمارية – التعدين والبترول والفلزات – الكيميائية والنووية – الغزل والنسيج)، وفقًا للنسب المحددة لكل شعبة.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة غلق باب التصويت في انتخابات النقابة الفرعية، وذلك في الموعد المحدد وفقًا للجدول الزمني المعتمد، والبدء في أعمال فرز الأصوات داخل اللجان الانتخابية.

من جانبه بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة مهندسي القاهرة ممن أدلوا بأصواتهم في العملية الانتخابية منذ فتح باب التصويت في العاشرة صباحا 2628 عضوا من أصل 320 ألف عضو يمثلون الجمعية العمومية لنقابة القاهرة.