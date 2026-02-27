قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشروع قانون .. إنشاء هيئة وطنية جديدة لرعاية المصريين بالخارج
من مران ليفربول.. محمد صلاح ينشر صورا جديدة له
المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد قرار منع منظمات الإغاثة في غزة
فلسطيني من قلب غزة: مسلسل "صحاب الأرض" يجسد معاناتنا في القطاع وحصار الاحتلال لنا
جلسة ساخنة بالكونجرس.. هيلاري كلينتون تهربت من الإجابة عن 12 سؤالا بشأن إبستين
وزير الخارجية لـ ويتكوف : ضرورة تسريع تنفيذ ترتيبات غزة وإعادة الإعمار
نادي جامعة حلوان يطلق فعاليات رياضية وثقافية ويعلن عن دورة رمضانية
صدى البلد.. سؤال اليوم التاسع من رمضان بمسابقة نورانيات قرآنية
الأسبوع الأول من رمضان في الجامع الأزهر: 80 ألف وجبة وعقد 40 ملتقى علمي.. صور
وزير الخارجية لـ كبير مستشاري ترامب: نرفض أي محاولات تمس وحدة السودان أو سلامة أراضيه
مسلسل المداح 6 الحلقة 10.. يتصدر التريند بعد صدمة حمادة هلال
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع
أخبار البلد

غلق باب التصويت في انتخابات نقابة المهندسين وبدء أعمال الفرز

انتخابات نقابة مهندسي القاهرة
انتخابات نقابة مهندسي القاهرة
الديب أبوعلي

بدأت عملية فرز الأصوات لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين 2026 (المرحلة الأولى)، بالقاهرة وباقي المحافظات، وذلك عقب غلق اللجان الانتخابية في الموعد المحدد من قبل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات المهندسين بالخامسة مساء.

وانطلفت في الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة 27 فبراير 2026، عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين؛ بالقاهرة وباقي المحافظات.

وجرت الانتخابات - بحسب اللجنة العليا، وفقا لأحكام للمادة (13) من قانون النقابة رقم (66) لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلي؛ لاختيار:

  • رؤساء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.
  • نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن أتمّوا مدة 4 سنوات.
  • نصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية (الكهربائية – الميكانيكية – المدنية – المعمارية – التعدين والبترول والفلزات – الكيميائية والنووية – الغزل والنسيج)، وفقًا للنسب المحددة لكل شعبة.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة غلق باب التصويت في انتخابات النقابة الفرعية، وذلك في الموعد المحدد وفقًا للجدول الزمني المعتمد، والبدء في  أعمال فرز الأصوات داخل اللجان الانتخابية.

من جانبه بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة مهندسي القاهرة ممن أدلوا بأصواتهم في العملية الانتخابية منذ فتح باب التصويت في العاشرة صباحا 2628 عضوا من أصل 320 ألف عضو يمثلون الجمعية العمومية لنقابة القاهرة.

