ويتكوف وكوشنر يغادران جنيف في حالة إحباط بعد انتهاء المفاوضات مع إيران

كشفت وكالة بلومبرج يوم الجمعة، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، غادرا جنيف بعد انتهاء المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية وهم في حالة إحباط.

وأوضحت وكالة بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة، أن ويتكوف وكوشنر غادرا جنيف وهما في حالة من "الخيبة والإحباط" من سير المحادثات مع الجانب الإيراني.

وفي سياق متصل، دعت الولايات المتحدة الجمعة الموظفين غير الأساسيين في سفارتها في إسرائيل وأفراد عائلاتهم إلى المغادرة، في ظل تهديدات واشنطن بضرب إيران، ما قد يُشعل المنطقة برمتها، بعد يوم على جولة محادثات ثالثة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عُمانية في جنيف.

ونشرت الولايات المتحدة حاملتي طائرات، إحداهما جيرالد فورد، الأكبر في العالم، والتي يُنتظر وصولها قبالة السواحل الإسرائيلية بعدما أبحرت الخميس من قاعدة عسكرية في جزيرة كريت اليونانيّة.