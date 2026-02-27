جمال شعبان: المرض ابتلاء.. والطبيب يعالج لكن الله هو الشافي

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن المرض ابتلاء شديد، مستشهدًا بقول الله - تعالى-: «وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ»، وقوله - سبحانه-: «لَيْسَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ»، مشيرًا إلى أن الإنسان يتعلق بالله بشدة وقت الحاجة والمرض.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج «حتى يتبين»، أن الله لا يتخلى عن عباده، وأنه لا يوجد تعارض بين سعي الطبيب وقدرة الله - عز وجل-، موضحًا أن الطبيب سبب ووسيلة من وسائل الشفاء التي يقدّرها الله.

وأشار إلى أن الطبيب يعالج، لكن الله هو الشافي، وهو - سبحانه - مَن خَلَقَ الطبيب وسخّره لعلاج البشر، مؤكدًا أن الجميع أسباب، وأن كل شيء بيد الله، ولا يستطيع أحد أن يتدخل في قدرته - سبحانه-.

ولفت إلى أنه في السنوات الماضية كان فيروس «سي» يحصد أرواح عدد كبير من المرضى، لكن في الفترة الأخيرة تم اكتشاف علاج فعّال لهذا المرض الذي كان يشكل خطرًا كبيرًا في مختلف دول العالم.