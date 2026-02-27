مطار اسطنبول: إلغاء الرحلات المتجهة إلى طهران مساء اليوم

أُلغيت رحلات جوية عديدة من مطار إسطنبول إلى طهران يوم الجمعة، حيث علّقت الخطوط الجوية التركية وشركات الطيران الإيرانية رحلاتها المجدولة، وذلك بسبب المخاوف الأمنية المرتبطة بالأزمة الإيرانية المستمرة التي لا تزال تُعطّل حركة الطيران بين تركيا وجارتها الشرقية.

ومن بين الرحلات الملغاة في 27 فبراير، رحلة الخطوط الجوية التركية رقم TK0872، ورحلة خطوط طيران ATA رقم TBZ6620، ورحلة طيران قشم رقم QB2214، وفقًا لبيانات المطار بينما استمرت الرحلات الأخرى على هذا الخط في العمل وفقًا لجدولها الزمني، حيث واصلت بعض شركات الطيران الإيرانية تسيير رحلاتها.

تعكس هذه الاضطرابات نمطًا متكررًا تمثل عمليات الإلغاء هذه أحدث حلقة في سلسلة من تعليق الرحلات الجوية التي أثرت سلبًا على خط إسطنبول-طهران منذ يناير، عندما اندلعت احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة في جميع أنحاء إيران.

وتبنت شركات الطيران نهجًا حذرًا، يومًا بيوم، حيث أوقفت رحلاتها بشكل دوري مع تغير الوضع الأمني.

بدأت عمليات الإلغاء في 9 يناير الماضي، عندما ألغت الخطوط الجوية التركية جميع رحلاتها الخمس المتجهة إلى طهران يوم الجمعة، ثم وسّعت نطاق التعليق ليشمل الرحلات إلى تبريز وأصفهان ومشهد وشيراز.

وحذت حذوها شركات الطيران منخفضة التكلفة مثل "إيه جيت" و"بيجاسوس"، بالإضافة إلى شركات طيران خليجية مثل طيران الإمارات وفلاي دبي والخطوط الجوية القطرية.

في المقابل، واصلت شركات الطيران الإيرانية، مثل "إيران إير" و"ماهان إير"، تسيير رحلاتها بشكل عام طوال فترة الأزمة.

وفي 20 فبراير، ألغت الخطوط الجوية التركية مجددًا 17 رحلة إلى ثلاث مدن إيرانية، مُعللة ذلك بـ"تطورات إقليمية مرتبطة بالاحتجاجات التي عمت البلاد".