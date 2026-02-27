في أسرع وقت.. الصين تطالب رعاياها بمغادرة إيران وتصدر تحذيرا من السفر

نصحت الصين مواطنيها بتجنب السفر إلى إيران وحثت الموجودين في البلاد على الإخلاء في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى الوضع الأمني، حسبما ذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية يوم الجمعة، وسط تصاعد التوترات، مما يفتح صفحة جديدة بين واشنطن وطهران.

وفي السياق نفسه، وجهت سفارة الصين في تل أبيب نداء عاجلا إلى مواطنيها بضرورة "تعزيز التدابير الأمنية والاستعداد للطوارئ".

ولاحقا؛ ذكرت تقارير إعلامية نقلا عن ‏سفارة واشنطن في تل أبيب أن الولايات المتحدة سمحت بمغادرة بعض موظفي سفارتها وعائلاتهم من إسرائيل بسبب المخاطر الأمنية.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما الليلة الماضية من وصول 14 طائرة تزويد بالوقود أمريكية إلى إسرائيل.

كما وصلت حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد وصلت إلى الأراضي المحتلة، في خطوة تعكس تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وسط تصاعد التوترات الإقليمية.