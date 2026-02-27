قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزير الخارجية لـ ويتكوف : ضرورة تسريع تنفيذ ترتيبات غزة وإعادة الإعمار

فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج و "ستيف ويتكوف" المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط يوم الجمعة ٢٧ فبراير، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تناول الاتصال جولة المفاوضات الأخيرة بين الولايات المتحدة وايران التى عقدت فى جنيف بشأن الملف النووى الايرانى، حيث أكد الوزير عبد العاطى على موقف مصر الداعم للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية القضايا العالقة وكافة الشواغل ذات الصلة بالملف النووى الايرانى عبر المفاوضات، مشيرا إلى وزير الخارجية إلى حرص مصر على مواصلة المسار التفاوضي وتجنب التصعيد في المنطقة، مؤكداً أهمية تسوية الخلافات المعلقة والتوصل إلى حلول وسط تحقق مصالح جميع الأطراف.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة على ضوء انعقاد الاجتماع الأول لمجلس السلام في واشنطن يوم ١٩ فبراير، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة الإسراع في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، وتوفير الدعم الكامل للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار، باعتبارها خطوة ضرورية لتمهيد الطريق أمام جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع التأكيد على أهمية استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى كافة مناطق القطاع.

من جانبه، ثمن "ستيف ويتكوف" الدور المصري المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وجهود مصر المتواصلة في احتواء الأزمات والدفع نحو حلول سياسية تسهم في تهدئة الأوضاع وتعزيز فرص الاستقرار في المنطقة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط مصر الولايات المتحدة

