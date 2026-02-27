باسم سمرة: أكرر دور المثلية بشروط والورق هو الفيصل.. الهدف توعية لا ترويج

قال الفنان باسم سمرة، تعليقًا على إمكانية تكرار تقديم دور «المثلية الجنسية» في عمل فني جديد، إن الأمر يتوقف أولًا وأخيرًا على جودة النص والهدف منه.

خدمة المجتمع

وأضاف باسم سمرة، خلال لقاء مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة “القاهرة والناس”: "على حسب الورق، لو الورق هادف وعايزين يخدم المجتمع وينبهنا بكارثة، هعمله دون أي تخوف"، مؤكدًا أن طرح مثل هذه القضايا في الأعمال الفنية ليس أمرًا مستحدثًا، مضيفًا: "الموضوع مش جديد، وعمارة يعقوبيان ليست هي اللي ظهرت فيها المثلية الجنسية".

وأشار باسم سمرة، إلى أن تقديمه لمثل هذه الشخصية، حال حدوثه، لن يكون بهدف الترويج أو التشجيع، بل في إطار التوعية، قائلًا: «مع إننا بنعمل شخصية مثلية، إحنا بنعمل كده عشان نوعّي مش عشان نشجع».

توضيح الجوانب السلبية

وشدد باسم سمرة، على ضرورة توضيح الجوانب السلبية المرتبطة بالأمر، قائلا: "لازم نعرف الناس إنه حرام وفيه مساوئ، ولازم نعرضه عشان نكشفه"، مؤكدًا على دور الفن والإعلام في مناقشة الظواهر السلبية داخل المجتمع، "لو السينما والإعلام ما اتكلموش عن أي سلبيات للمثلية الجنسية كانت هتنتشر".