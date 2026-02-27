مينا ماهر: وحشتنا يا زمالك

وجه الإعلامي مينا ماهر رسالة لـ لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز.

الزمالك

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"وحشتنا يا زمالك ".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز في إطار منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري المصري يوم الأحد المقبل.

وتنطلق المباراة بين الزمالك وفريق بيراميدز يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - مهند لاشين - وليد الكرتي - حامد حمدان - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة بينما يأتي بيراميدز فى الوصافة برصيد 37 نقطة، وبفارق الأهداف عن الزمالك.