منتخب الصالات يختبر الوجوه الجديدة

واصل المنتخب الوطني لكرة الصالات، تدريباته على صالة إستاد القاهرة الدولي، تحت قيادة نادر رشاد، المدير الفني، وذلك في إطار الاستعداد لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات 2026، المقررة إقامتها بالمغرب، خلال الفترة من 6 إلى 15 أبريل 2026.

وأدى المنتخب مرانه اليوم، حيث تضمن فقرات بدنية مكثفة، ركزت على تدريبات الرشاقة والمرونة والتحمل، إلى جانب تدريبات فنية وتكتيكية لتنفيذ بعض الجمل الخططية والثوابت الخاصة، سواء في الحالات الهجومية أو الدفاعية.

وحرص الجهاز الفني على رفع نسق الأداء، خلال المران، مع تصحيح الأخطاء أولًا بأول، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية، قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من الإعداد.

ويشارك في المعسكر المفتوح 18 لاعبًا، تم اختيارهم بعناية، من بينهم عدد من العناصر الجديدة، في خطوة تستهدف تجديد دماء الفريق وتدعيمه بمواهب واعدة، ومنحهم الفرصة الكاملة لإثبات قدراتهم، والخضوع للتقييم الفني قبل الاستقرار على القائمة النهائية المشاركة في البطولة.

وأكد نادر رشاد، المدير الفني للمنتخب، أن الجهاز الفني يسعى لاستغلال فترة المعسكر لتحقيق أكبر قدر من الانسجام بين اللاعبين، مع التركيز على رفع المعدلات البدنية، وتكثيف الجوانب التكتيكية الخاصة بكرة الصالات، مشددًا على أن الهدف هو الظهور بصورة قوية في البطولة القارية، والسعي نحو تحقيق أفضل النتائج في الاستحقاقات المقبلة.