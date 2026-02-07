اتحاد الكرة يدعم منتخب الصالات قبل مواجهة كاب فيردى غداً

عقد حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وعصام الحضري، مدير إدارة حراس المرمى بالاتحاد، اجتماعًا اليوم مع لاعبي والجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة الصالات، وذلك لدعمهم ومساندتهم قبل مباراة الإياب أمام منتخب كاب فيردي، المقررة إقامتها غدًا، ضمن المرحلة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، التي يستضيفها المغرب خلال العام الحالي.

وأبدى الشربيني، ثقته الكاملة في لاعبي المنتخب وقدرتهم على تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، مطالبًا اللاعبين ببذل أقصى جهد خلال مباراة غد من أجل تحقيق الهدف المنشود والحصول على تأشيرة التأهل.



ومن جانبه، أكد الحضري، دعمه الكامل للاعبين والجهاز الفني، مشيرًا إلى أن الفريق الذي نجح في تسجيل خمسة أهداف في مباراة الذهاب على ملعب المنافس، يمتلك القدرة على حسم مواجهة الإياب بالقاهرة.



وطالب الحضري، اللاعبين بالتحلي بالإصرار والعزيمة والروح القتالية داخل الملعب، من أجل تحقيق هدف التأهل وإسعاد الجماهير المصرية.



وعلى صعيد آخر، أسفر الاجتماع الفني للمباراة، المقررة إقامتها غدًا في تمام الساعة السابعة مساءً بصالة (2) بإستاد القاهرة الدولي، عن ارتداء المنتخب الوطني القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب البيضاء، بينما يرتدي منتخب كاب فيردي، القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب الحمراء.