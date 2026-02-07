قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السنباطي : ندعم مسارات الإصلاح التشريعي في أفريقيا لحماية حقوق الطفل
قرعة البطولة العربية في الإمارات .. ننشر أسماء المنتخبات الـ12 المشاركة
موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن وقت الذروة وتحذر من الأتربة
ريال مدريد يعاني.. الركلات الحرة تفقد سحرها بعد رحيل كريستيانو
تشييع جثمان رئيس محكمة جنايات طنطا بمسقط رأسه في المنوفية
نسبة النجاح 59%.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
نائبة وزيرة التضامن: القضاء على الفقر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أنظمة رعاية شاملة
المشاط: حزمة تيسيرات لرواد الأعمال والمبتكرين في ميثاق الشركات الناشئة| تفاصيل
فيفا يدعم توسيع قاعدة كرة القدم النسائية بمصر لكل الأعمار
عالم الزلازل الهولندي يحذر من "مفاجأة" تحدث خلال أيام.. ما القصة؟
ارتفاع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
زيلينسكي: واشنطن تضغط لإنهاء الحرب الأوكرانية قبل الصيف
كرة نسائية.. انسحاب الاتحاد من ديربي الإسكندرية أمام سموحة اعتراضًا على قرارات اتحاد الكرة

إسلام مقلد

أعلن نادي الاتحاد السكندري انسحابه من مواجهة الديربي الساحلي أمام نادي سموحة، المقررًا إقامتها على ملعب سيد البلد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري الدرجة الثانية لدوري الناشئات، وذلك اعتراضًا على عدم استجابة اتحاد الكرة لطلبات النادي.

سبب قرار زعيم الثغر

جاء قرار الاتحاد السكندري بالانسحاب بسبب رفض اتحاد الكرة تأجيل مباراة الفريق أمام سموحة، في ظل تمسك النادي بخوض مباراة مسار ضمن منافسات دوري الناشئات في التوقيت ذاته، وهو ما اعتبره زعيم الثغر إجحافًا في حقه وتجاهلًا لطلباته الرسمية.

موقف اتحاد الكرة

ورغم المراسلات التي أرسلها الاتحاد السكندري، لم يتلق النادي أي رد إيجابي من اتحاد الكرة، ما دفع الإدارة لاتخاذ قرار الانسحاب احتجاجا على ما وصفته بعدم مراعاة تضارب المواعيد والظروف التنظيمية للفريق.

تداعيات منتظرة

من المنتظر أن يترتب على انسحاب الاتحاد قرارات رسمية من جانب اتحاد الكرة، وفقًا للوائح المسابقة، سواء باعتبار سموحة فائزًا أو توقيع عقوبات إدارية ومالية على زعيم الثغر، في انتظار البيان الرسمي لحسم الموقف.

نادي الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري نادي سموحة دوري الناشئات اتحاد الكرة

