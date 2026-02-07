كرة نسائية.. انسحاب الاتحاد من ديربي الإسكندرية أمام سموحة اعتراضًا على قرارات اتحاد الكرة

أعلن نادي الاتحاد السكندري انسحابه من مواجهة الديربي الساحلي أمام نادي سموحة، المقررًا إقامتها على ملعب سيد البلد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري الدرجة الثانية لدوري الناشئات، وذلك اعتراضًا على عدم استجابة اتحاد الكرة لطلبات النادي.

سبب قرار زعيم الثغر

جاء قرار الاتحاد السكندري بالانسحاب بسبب رفض اتحاد الكرة تأجيل مباراة الفريق أمام سموحة، في ظل تمسك النادي بخوض مباراة مسار ضمن منافسات دوري الناشئات في التوقيت ذاته، وهو ما اعتبره زعيم الثغر إجحافًا في حقه وتجاهلًا لطلباته الرسمية.

موقف اتحاد الكرة

ورغم المراسلات التي أرسلها الاتحاد السكندري، لم يتلق النادي أي رد إيجابي من اتحاد الكرة، ما دفع الإدارة لاتخاذ قرار الانسحاب احتجاجا على ما وصفته بعدم مراعاة تضارب المواعيد والظروف التنظيمية للفريق.

تداعيات منتظرة

من المنتظر أن يترتب على انسحاب الاتحاد قرارات رسمية من جانب اتحاد الكرة، وفقًا للوائح المسابقة، سواء باعتبار سموحة فائزًا أو توقيع عقوبات إدارية ومالية على زعيم الثغر، في انتظار البيان الرسمي لحسم الموقف.