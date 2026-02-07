تفاصيل إنشاء 3 محطات للأرصاد الجوية لإمداد مزارعي الوادي الجديد ببيانات لحظية

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، وفدًا من الوكالة الدولية للتعاون الدولي جايكا برئاسة يامامتو أتسوكي، والدكتورة فوكامي ناوكا عضو جامعة صوفيا اليابانية، والدكتور عادل شلبي ممثل الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد، بحضور الدكتور حاتم حمدون وكيل كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، والدكتور أحمد عزيز رئيس قسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، وذلك لبحث موقف مشروعات العمل المشترك في مجال استدامة الموارد المائية، والاستخدام الأمثل للمخزون الجوفي.

دعم مشروع استدامة التنمية في مجتمعات الواحات

وأكدت نائب المحافظ تقديرها للتعاون البناء مع الجهات الثلاث في دعم مشروع استدامة التنمية في مجتمعات الواحات 2025- 2029، والذي يهدف إلى دراسة حجم الخزان الجوفي وتجدده، وإعداد خرائط للتربة بمركزي الخارجة والداخلة وصلاحيتها لأنواع المحاصيل المختلفة وإجراء تجارب مقارنة لنظم الري الحديث والتقليدي وتقديم هذه الخبرات للمزارعين للاستفادة منها في تحسين جودة وإنتاجية الإنتاج الزراعي.

كما بحثت إجراءات البدء في إنشاء 3 محطات للأرصاد الجوية وربطها بمنظومة رقمية؛ لإمداد صناع القرار ومزارعي المحافظة ببيانات لحظية لتحديد توقيتات الري.