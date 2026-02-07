أول تعليق من مدرب مانشستر يونايتد بعد الفوز على توتنهام بالبريميرليج

علق مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، على فوز فريقه على توتنهام هوتسبير، بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كاريك في تصريحات صحفية عقب المباراة: “الأمور تسير بشكل جيد، واللاعبون في حالة ممتازة، وهم متعطشون للمزيد، هذا المكان يمكن أن يكون ساحرًا أحيانًا، ونأمل أن يكون هناك المزيد في المستقبل”.

وتابع: “برونو فرنانديز يجسّد هذا النادي، لاعب جماعي ويقدّم الكثير للفريق، إنه يحب النادي”.

وأضاف: “سنرى إلى أين سنصل في الترتيب، نريد الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات، أنا لا أضع أي حدود لنفسي، وإنه لشرف أن أكون هنا، واللاعبون استجابوا بشكل رائع عند وصولي، هناك تواصل جيد جدًا بيننا”.

وواصل: “دائمًا ما يكون اللعب ضد 10 لاعبين أمرًا صعبًا، الهدف الأول كان حاسم، يجب أن نلعب بثقة وحرية، جاء الهدف الأول نتيجة تمريرة وتنسيق رائعين، تحية لجوني إيفانز وكايتا هاسيجاوا، على تنظيم هذا الهدف”.

وأكمل: “من الرائع الوصول إلى الملعب والشعور بالجو العام، والدعم والحماس، ثم رؤية الناس يغادرون وهم سعداء، أعلم أن هذا أمر مهم”.

واستطرد: “ماينو لديه مستقبل كبير أمامه بالتأكيد، لقد خاض بالفعل العديد من المباريات الكبرى تحت ضغط كبير، وهذا سيساعده على التطور، تمامًا كما يفيده اللعب بجانب كاسيميرو والتعلم منه، اللاعبون الشباب يمرون دائمًا بفترات صعود وهبوط، ومن المهم إدارة هذه اللحظات، هو رائع حاليًا وله تأثير كبير على المباريات، وسنواصل العمل معه لمساعدته على التقدم”.

واختتم: “المباريات الأربع كانت مختلفة عن بعضها البعض، أنا لا أفرط في التفاؤل، ولست هنا لأفكر أننا أنجزنا شيئًا، هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به، إنها لحظة فخر بالنسبة تايلر فليتشر، دخل وقدم أداءً جيدًا، هذا النادي يقوم دائمًا على منح الفرصة للشباب، وهذا دائمًا شيء مميز”.