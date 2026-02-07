نهاية وشيكة .. مشجع يقترب من خسارة "تحدي الشعر" بسبب مانشستر يونايتد

اقترب المشجع الشهير لفريق مانشستر يونايتد فرانك إيليت، من خسارة التحدي بحلاقة شعره بعدما أصبح الشياطين الحمر على وشك تحقيق خمس مباريات فوز على التوالي.

وكان المشجع إيليت، قد خاض تحديًا غريبًا بحلاقة شعره الذي يقوم بالحفاظ عليه منذ أكثر من عام، في حال تحقيق مانشستر يونايتد 5 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي؛ بسبب تذبذب النتائج خلال الفترة الماضية.

وتجاوز طول شعره 18 سم، حيث يربط حلاقة شعره بنهاية "كابوس" النتائج السلبية.

وكان فرانك قد بدأ التحدي في أكتوبر 2024، معتبراً أنه تحدٍ ممتع، لكنه تحول إلى كابوس طويل، وعجز مانشستر يونايتد عن تحقيق سلسلة من 5 انتصارات متتالية، مما أبقى المشجع بانتظار طويل.

ورغم اليأس، تجددت الآمال مع تحسن أداء الفريق مؤخرًا بعد الانتصارات، حيث يقترب فرانك من نهاية التحدي والذهاب للحلاق.

مانشستر يونايتد يحقق 4 انتصارات على التوالي

وفاز فريق مانشستر يونايتد في 4 مباريات على التوالي منذ تولي مايكل كاريك المسئولية كانت أخرهم مواجهة مانشستر يونايتد اليوم أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز.