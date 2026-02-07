قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الاسكان يتابع مستجدات العمل بمشروعات سملا وعلم الروم ورأس الحكمة
ابنه اعتدى عليه بقوة.. رئيس الحراسة السابق يكشف عن فضيحة داخل بيت نتنياهو
تفاؤل حذر في المفاوضات الأمريكية-الإيرانية مع استمرار تمسك الطرفين بمواقعهما
بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس
وفاة الدكتور زينب الرملي مؤسسة وحدة أمراض القلب للأطفال بطب الأزهر
دينار واحد.. زيادة أسبوعية في سعر الذهب بالكويت مساء اليوم 7-2-2026
من داخل الجيم.. محمد صلاح في أحدث ظهور
الدوري الإسباني .. ليفاندوفسكي يفتتح التهديف لـ برشلونة أمام ريال مايوركا
أرسنال يتقدم بهدف على سندرلاند في الشوط الأول بالبريميرليج
البلينا في المركز الأول.. محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
سنهرب ونقتلكم .. حراس عراقيون يتلقون تهديدات من سجناء داعش
نصنع القادة.. جامعة الأزهر تستضيف ملتقى الجامعات لتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب
أخبار البلد

وفاة الدكتور زينب الرملي مؤسسة وحدة أمراض القلب للأطفال بطب الأزهر

وفاة الدكتور زينب الرملي
وفاة الدكتور زينب الرملي
عبدالصمد ماهر

نعى  قسم طب الأطفال - القاهرة - كلية الطب - جامعة الأزهر" وجميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم ، وفاة الدكتورة زينب الرملي مؤسسة وحدة أمراض القلب للأطفال بكليات الطب بجامعة الأزهر.

ونشر القسم النعي من خلال الصفحة الرسمية والذي جاء نصه « انالله وانا اليه راجعون يتقدم قسم طب الأطفال - القاهره - كلية الطب - جامعة الأزهر وجميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم بخالص التعازي والمواساة لأسرة قسم طب الأطفال رئيسا وأعضاء هيئة التدريس وهيئة التمريض والسادة العاملين وجميع الهيئات الطبية المعنية بأمراض طب الأطفال ، حيث فقدت كلية الطب جامعة الأزهر وقسم طب الأطفال احد رموز هذا القسم الأستاذ الدكتورة زينب الرملي.

إنشاء وتطوير قسم طب الأطفال 


 وساهمت علي مدار سنوات عديدة في إنشاء وتطوير قسم طب الأطفال وكانت أول من ساهم في إنشاء وحدات أمراض القلب المتخصصة التي كانت من اوائل الواحدات بين كليات الطب في مصر، وكذلك المساهمة في تدريس وتطوير العملية التعليمية في كل مراحلها سواء طلاب البكالوريوس او الدراسات العليا ، فكانت سيادتها مثالا يحتذي به في كل عمل شاركت فيه مثال للانضباط والخلق والابداع.


يارب استاذتنا بين يديك وانت الرحيم فأرحمها واغفر لها واجعل من صراعها مع المرض علي مدار سنوات عديده شفيع لها في رفع الدرجات وان يرزقها مرتبه الصديقين والشهداء وان يرزقها شفاعه رسوله صلي الله عليه وسلم


 


 

الدكتورة زينب الرملي قسم طب الأطفال القاهره كلية الطب جامعة الأزهر هيئة التدريس

