وفاة الدكتور زينب الرملي مؤسسة وحدة أمراض القلب للأطفال بطب الأزهر

نعى قسم طب الأطفال - القاهرة - كلية الطب - جامعة الأزهر" وجميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم ، وفاة الدكتورة زينب الرملي مؤسسة وحدة أمراض القلب للأطفال بكليات الطب بجامعة الأزهر.

ونشر القسم النعي من خلال الصفحة الرسمية والذي جاء نصه « انالله وانا اليه راجعون يتقدم قسم طب الأطفال - القاهره - كلية الطب - جامعة الأزهر وجميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم بخالص التعازي والمواساة لأسرة قسم طب الأطفال رئيسا وأعضاء هيئة التدريس وهيئة التمريض والسادة العاملين وجميع الهيئات الطبية المعنية بأمراض طب الأطفال ، حيث فقدت كلية الطب جامعة الأزهر وقسم طب الأطفال احد رموز هذا القسم الأستاذ الدكتورة زينب الرملي.

إنشاء وتطوير قسم طب الأطفال



وساهمت علي مدار سنوات عديدة في إنشاء وتطوير قسم طب الأطفال وكانت أول من ساهم في إنشاء وحدات أمراض القلب المتخصصة التي كانت من اوائل الواحدات بين كليات الطب في مصر، وكذلك المساهمة في تدريس وتطوير العملية التعليمية في كل مراحلها سواء طلاب البكالوريوس او الدراسات العليا ، فكانت سيادتها مثالا يحتذي به في كل عمل شاركت فيه مثال للانضباط والخلق والابداع.



يارب استاذتنا بين يديك وانت الرحيم فأرحمها واغفر لها واجعل من صراعها مع المرض علي مدار سنوات عديده شفيع لها في رفع الدرجات وان يرزقها مرتبه الصديقين والشهداء وان يرزقها شفاعه رسوله صلي الله عليه وسلم







