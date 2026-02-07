انطلاق تصوير مسلسل "قلب شمس" من بطولة يسرا ومحمد سامي

أعلن تطبيق يانجو بلاي عن انطلاق تصوير مسلسل "قلب شمس" اليوم بمنطقة المعادى من بطولة الفنانة يسرا والمخرج محمد سامى ، وذلك ضمن أحدث إنتاجاته الدرامية الأصلية، بالتعاون مع شركة Forever Drama للمنتجة مها سليم ، وذلك ضمن أحدث إنتاجاته الدرامية الأصلية، بالتعاون مع شركة Forever Drama للمنتجة مها سليم.

أبطال مسلسل قلب الشمس

والمسلسل يتشارك بطولته يسرا و محمد سامي في أولى تجاربه التمثيلية والعمل من تأليفه و إخراجه، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم: درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار ، سوسن بدر ،بسنت شوقي، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب، أشرف زكي ، ميشيل مساك، سولي، أيسل رمزي وتوانا الجوهري.

مسلسل "قلب شمس" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الرومانسية ومن المقرر عرضه حصريًا عبر تطبيق يانغو بلاي.

اخر اعمال يسرا

وكان آخر أعمال الفنانة يسرا هو فيلم الست لما يشارك في بطولته نخبة من النجوم، على رأسهم يسرا، درة، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصرى، فتحي عبد الوهاب، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، محمد أنور، مصطفى أبو سريع وآخريت العمل من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوى، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى ورنا السبكى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، حيث يطرح عددًا من قضايا المرأة بشكل لايت.