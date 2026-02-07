إعلامي يعلن التبرع بأعضائه عقب الوفاة.. تفاصيل

أعلن الإعلامي أحمد سالم عن استعداده التبرع الكامل بـ أعضاءه عقب وفاته.

التبرع بالأعضاء

وكتب أحمد سالم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أعلن أنا المواطن المصري أحمد سالم عن استعدادي الكامل للتبرع بأعضائي بعد الوفاة عسي أن يكون ذلك في ميزان حسناتي".

وكان قد دعا الإعلامي أحمد سالم متابعيه للتفكير في التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، مؤكدًا أن هذه الخطوة يمكن أن تنقذ حياة آلاف المرضى وتكون صدقة جارية للأحياء والأموات على حد سواء.

وكتب أحمد سالم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ما تيجوا نتبرع بأعضائنا بعد الوفاة لإنقاذ حياة آلاف الأحياء وصدقة جارية على أرواحنا.. الأزهر وافق والقانون صدر من 2010 والدول العربية والإسلامية سبقتنا واحنا لسه مترددين.