ئيس لجنة تطوير الكرة النسائية بالفيفا تجتمع بالجهاز الفني المصري ولاعبات المنتخب

زارت الفرنسية لورا جورج رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مقر الاتحاد المصري لكرة القدم ومركز المنتخبات الوطنية اليوم السبت، واجتمعت بالجهاز الفني للمنتخب المصري للكرة النسائية ولاعبات المنتخب.

واستقبلت إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لورا جورج بمقر الاتحاد، واصطحبتها في جولة للتعرف على المقر ومركز المنتخبات الوطنية، حيث أبدت إعجابها بالتطور الكبير الذي شاهدته، خاصة في ظل استقبال المقر جميع معسكرات المنتخبات الوطنية مؤخرًا.

وأدارت لورا جورج حوارًا للتعرف على لاعبات منتخب مصر للكرة النسائية، وطموحاتهن في عالم كرة القدم، وأظهرت سعادتها بالتنوع الكبير الذي لمسته، على صعيد أعمار اللاعبات وثقافتهن، وكذلك عدد الأندية التي تمثلها لاعبات المنتخب.

كما أشادت لورا جورج بفكرة تولي سيدة القيادة الفنية لمنتخب مصر للكرة النسائية، واجتمعت مع أميرة يوسف المدير الفني للمنتخب، وكذلك مع أعضاء الجهاز الفني، وتمنت التوفيق لمنتخب مصر في النسخة المقبلة لكأس الأمم الأفريقية للسيدات بالمغرب، وأكدت أنها ستتابع مباريات المنتخب المصري.