مرتضي منصور يكشف عن اسم وموعد برنامجه الجديد على السوشيال ميديا

أعلن المحامي مرتضي منصور عن موعد برنامجه الأسبوعي الجديد عبر السوشيال ميديا باسم "بلدنا رايحة علي فين ! " .

مرتضي منصور

وكتب مرتضي منصور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ان شاء الله بإذن الله بعد شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك بناء علي طلب الملايين المحترميين والمحترمات المتابعين لصفحتي انتظروني يومي الاثنين والجمعة أسبوعيا الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة بأمر الله لتشاهدوا البرنامج السياسي الاجتماعي الفني الرياضي " بلدنا رايحة علي فين ! " علي صفحتي الشخصية

الذي أعده وأقدمة بدون تقاضي اجر طبعا او اي استفادة مادية سوي سعيي لارضاء الله وحرصي علي وطني ".

وحددت المحكمة الاقتصادية جلسة 23 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأحالت جهات التحقيق المستشار مرتضى منصور إلى المحاكمة أمام محكمة جنح الاقتصادية، على خلفية اتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدم عمرو أديب ببلاغ اتهم فيه مرتضى منصور بتوجيه عبارات مسيئة تمثل قذفًا وطعنًا في سمعته، بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات.

وباشرت نيابة العجوزة التحقيق في البلاغات التي تقدم بها مرتضى منصور، والتي تضمنت كذلك اتهامات لعمرو أديب بالإساءة إليه خلال إحدى حلقات برنامجه، واستخدام عبارات اعتبرها "تمثل تجاوزًا بحقه وإضرارًا بسمعته".

وانفجرت الخلافات القديمة بين الطرفين حين اتهم عمرو أديب رئيس نادي الزمالك السابق بأنه "يقف وراء البلاغات، التي أدت إلى سحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، التي كان مقرراً بناء فرع جديد عليها.

وتبادل الطرفان الاتهامات وقدمت النيابة كل منهما للمحاكمة في سب الآخر.