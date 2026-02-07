أمام مهندسي السويس .. هاني ضاحي يستعرض خطته لتنمية موارد النقابة والارتقاء بالمهنة

عقد المهندس هاني ضاحي، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، لقاءً موسعًا مع مهندسي محافظة السويس، بحضور مرشحي القائمة الموحدة وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وذلك ضمن جولاته الميدانية للتواصل المباشر مع المهندسين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير العمل النقابي.

شهد اللقاء أجواءً طيبة وعامرة بالاحترام المتبادل وحوارًا مفتوحًا تناول أبرز التحديات المهنية والنقابية، حيث استعرض ضاحي ملامح برنامجه الانتخابي الذي يرتكز على تعزيز الأمان للمهندسين، وتنمية الاستثمارات وتعظيم موارد النقابة من خلال تحسين إدارة الأصول، وإنشاء مشروعات استثمارية مستدامة منخفضة المخاطر لزيادة موارد صندوق المعاشات، مع وضع آلية واضحة لزيادة المعاشات سنويًا بما يتماشى مع معدلات التضخم والمتغيرات الاقتصادية.

كما ركز البرنامج على الارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية، وتعظيم موارد النقابة من خلال الحوكمة الرشيدة والاستثمار الأمثل لأصولها، ودعم التأهيل المهني والتحول الرقمي، وتوسيع فرص العمل محليًا ودوليًا.

وتحدث عدد من مهندسي السويس عن تطلعاتهم لتطوير الخدمات النقابية، حيث طرح المهندس حسن عبدالعليم نقيب مهندسي السويس وأمين نقابة المهندسين السابق، فكرة إنشاء نادي للمهندسين بمحافظة السويس أسوة بالنقابات الفرعية في عدد من المحافظات، بما يسهم في تعزيز الروابط المهنية والاجتماعية بين أعضاء النقابة.

كما تناول أحد المهندسين المشاركين ملف معاش أسرة المهندس المتوفى، مطالبًا بضرورة تطبيقه وفقًا لأحكام قانون النقابة وبما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والحماية لأسر المهندسين، في حين طرحت إحدى المهندسات رؤية حول آليات جذب المهندسين الشباب للنقابة وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة المهنية والتدريبية والعمل النقابي.

من جانبه، أكد المهندس هاني ضاحي حرصه على الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، مشددًا على أن البرنامج الانتخابي يرتكز على المشاركة الفعالة للمهندسين في صياغة أولويات العمل النقابي، والعمل بروح الفريق الواحد لبناء نقابة قوية قادرة على حماية حقوق أعضائها وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

وفي ختام اللقاء، وجه ضاحي الشكر لمهندسي السويس على حفاوة الاستقبال والمناقشات البناءة، مؤكدًا أن ما طُرح من رؤى ومطالب سيتم دراسته بعناية ضمن خطط تطوير العمل النقابي خلال المرحلة المقبلة واكد علي ضروره تضافر كل الجهود من اجل رفعه شان النقابه وان مرحلة الانتخابات ستنتهي ولكن يبقي الاحترام والتعاون بين الجميع.