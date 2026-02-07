قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أم تحجر على ابنها بمدينة نصر.. تقرير طبي يؤكد إصابته بالفصام وعدم قدرته على إدارة أمواله
رئيس الوزراء يشهد احتفالية طرح ترددات جديدة لشركات المحمول بـ3 مليارات دولار
قلب ولدي عليا حجر.. مسنة الشرقية ابنتها ضربتها بالمقشة وتتوسل للإفراج عنها
صفقة تسليح ضخمة لتايوان تثير توترا جديدا بين واشنطن وبكين
خبير إيراني: طهران ترفض التفاوض مع واشنطن تحت التهديد وفرض العقوبات
مرتضي منصور يكشف عن اسم وموعد برنامجه الجديد على السوشيال ميديا
اعتبارا من الاثنين| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين وتحذر من ظاهرة جوية غداً
تفاصيل إنشاء 3 محطات للأرصاد الجوية لإمداد مزارعي الوادي الجديد ببيانات لحظية
برلماني يعلن تأييده لمقترح تقنين التبرع بالجلد بعد الوفاة: خطوة إنسانية تنقذ مصابي الحروق
مفاجأة بشأن سحب استضافة كأس العالم 2026 من أمريكا.. هل يحدث؟
برشلونة يضيف الثاني في شباك ريال مايوركا بأقدام لامين يامال
تعاون ثلاثي مع تركيا ولبنان .. ألمانيا تطرح تمويلا لإعادة اللاجئين السوريين لوطنهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمام مهندسي السويس .. هاني ضاحي يستعرض خطته لتنمية موارد النقابة والارتقاء بالمهنة

جولة المهندس هاني ضاحي بالسويس
جولة المهندس هاني ضاحي بالسويس
الديب أبوعلي

عقد المهندس هاني ضاحي، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، لقاءً موسعًا مع مهندسي محافظة السويس، بحضور مرشحي القائمة الموحدة وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وذلك ضمن جولاته الميدانية للتواصل المباشر مع المهندسين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير العمل النقابي.

شهد اللقاء أجواءً طيبة وعامرة بالاحترام المتبادل وحوارًا مفتوحًا تناول أبرز التحديات المهنية والنقابية، حيث استعرض ضاحي ملامح برنامجه الانتخابي الذي يرتكز على تعزيز الأمان للمهندسين، وتنمية الاستثمارات وتعظيم موارد النقابة من خلال تحسين إدارة الأصول، وإنشاء مشروعات استثمارية مستدامة منخفضة المخاطر لزيادة موارد صندوق المعاشات، مع وضع آلية واضحة لزيادة المعاشات سنويًا بما يتماشى مع معدلات التضخم والمتغيرات الاقتصادية.

كما ركز البرنامج على الارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية، وتعظيم موارد النقابة من خلال الحوكمة الرشيدة والاستثمار الأمثل لأصولها، ودعم التأهيل المهني والتحول الرقمي، وتوسيع فرص العمل محليًا ودوليًا.

وتحدث عدد من مهندسي السويس عن تطلعاتهم لتطوير الخدمات النقابية، حيث طرح المهندس حسن عبدالعليم نقيب مهندسي السويس وأمين نقابة المهندسين السابق، فكرة إنشاء نادي للمهندسين بمحافظة السويس أسوة بالنقابات الفرعية في عدد من المحافظات، بما يسهم في تعزيز الروابط المهنية والاجتماعية بين أعضاء النقابة.

كما تناول أحد المهندسين المشاركين ملف معاش أسرة المهندس المتوفى، مطالبًا بضرورة تطبيقه وفقًا لأحكام قانون النقابة وبما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والحماية لأسر المهندسين، في حين طرحت إحدى المهندسات رؤية حول آليات جذب المهندسين الشباب للنقابة وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة المهنية والتدريبية والعمل النقابي.

من جانبه، أكد المهندس هاني ضاحي حرصه على الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، مشددًا على أن البرنامج الانتخابي يرتكز على المشاركة الفعالة للمهندسين في صياغة أولويات العمل النقابي، والعمل بروح الفريق الواحد لبناء نقابة قوية قادرة على حماية حقوق أعضائها وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

وفي ختام اللقاء، وجه ضاحي الشكر لمهندسي السويس على حفاوة الاستقبال والمناقشات البناءة، مؤكدًا أن ما طُرح من رؤى ومطالب سيتم دراسته بعناية ضمن خطط تطوير العمل النقابي خلال المرحلة المقبلة واكد علي ضروره تضافر كل الجهود من اجل رفعه شان النقابه وان مرحلة الانتخابات ستنتهي ولكن يبقي الاحترام والتعاون بين الجميع.

المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين مهندسي محافظة السويس صندوق المعاشات التحول الرقمي نقيب مهندسي السويس المهندس حسن عبدالعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

الذهب

أسعار الذهب بالأسواق| عيار 24 يتخطى 7500 جنيه ومفاجأة في سعر 21

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تستضيف ملتقى الجامعات المصرية ووزارة التعليم العالي

كيفية الاستعداد لشهر رمضان

كيفية الاستعداد لشهر رمضان؟ اتبع 24 نصيحة للفوز بالمغفرة والجنة

إعلان الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر»

إعلان الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر» المخصص لدعم القضية الفلسطينية

بالصور

صيام البشرة ترند جديد يمنح الجلد الراحة والنضارة.. دون مستحضرات

صيام البشرة
صيام البشرة
صيام البشرة

هيونداي توسان الجديدة تستعد لمنافسة تويوتا RAV4 ومازدا CX-5

هيونداي
هيونداي
هيونداي

خطوات بسيطة.. طريقة عمل طاجن تورلي بالدجاج

طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج
طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج
طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج

انطلاق تصوير مسلسل "قلب شمس" من بطولة يسرا ومحمد سامي

يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم

فيديو

ترامب

أستاذ سياسات دولية: مصر لها علاقات جيدة جيدا مع الولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد