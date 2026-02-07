1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

شهد سعر الذهب في مصر تحركًا مفاجئًا وغير متوقع خلال تعاملات اليوم، بعد أسبوع من التذبذب الحاد في الأسعار العالمية، حيث عاد المعدن النفيس إلى الارتفاع.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق ، ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 135 جنيهًا خلال يومين فقط، بعد أن كان قد بلغ 6,550 جنيهًا قبل يومين، ليصل الآن إلى 6,685 جنيهًا للشراء و6,625 جنيهًا للبيع.



تحرك الجنيه الذهب

على نفس الوتيرة، شهد الجنيه الذهب ارتفاعًا كبيرًا يزيد على 1,000 جنيه خلال اليومين الماضيين، ليصل سعره إلى 53,480 جنيهًا للشراء و53,000 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم

جاءت أسعار الذهب في السوق على النحو التالي:

العيار سعر البيع سعر الشراء عيار 24 7,640 جنيه 7,570 جنيه عيار 22 7,005 جنيه 6,940 جنيه عيار 21 6,685 جنيه 6,625 جنيه عيار 18 5,730 جنيه 5,680 جنيه عيار 14 4,455 جنيه 4,415 جنيه عيار 12 3,820 جنيه 3,785 جنيه الأونصة 237,630 جنيه 235,500 جنيه الجنيه الذهب 53,480 جنيه 53,000 جنيه الأونصة بالدولار 4,959.09 دولار –

كما سجل سعر عيار 24 نحو 7,640 جنيه، وعيار 22 حوالي 7,005 جنيه، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 5,730 جنيه، وعيار 14 قرابة 4,455 جنيهًا، فيما ارتفعت الأونصة عالميًا لتصل إلى نحو 4,959.09 دولار.



أسباب صعود الذهب المفاجئ

تعود الارتفاعات الأخيرة في سعر الذهب إلى مجموعة من العوامل التي ساهمت في تحريك السوق بسرعة، أهمها:

تصحيح في الأسواق العالمية بعد موجة من التذبذبات.

اندفاع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن وسط حالة عدم الاستقرار الاقتصادي.

توقعات دولية تستبعد هبوط الأسعار على المدى المتوسط، ما يعزز عمليات الشراء.

هل نحن أمام موجة صعود جديدة؟

يؤكد خبراء الأسواق أن الذهب دخل مرحلة حساسة، حيث من المحتمل استمرار التذبذبات السريعة قصيرة الأجل، لكن الاتجاه العام يظل صاعدًا، ما قد يدعم تسجيل مستويات سعرية جديدة إذا استمرت الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية العالمية

عالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم بدعم الإقبال على المعدن كملاذ آمن، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، فيما شهدت الفضة انخفاضًا ملحوظًا وسط متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية وأسواق المال العالمية.



وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.73%، لتصل إلى 4,853.59 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 4,863.31 دولار، وفق بيانات منصة «ماركت ووتش»، مع توقعات بأن يظل الذهب تحت ضغط الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط.

ماذا تعني هذه التحركات للمستثمرين؟

تشير التحليلات الفنية إلى أن الذهب قد يجد مستوى دعم عند 4,423.20 دولار للأوقية، بينما تقع مستويات المقاومة عند حوالي 5,113.90 دولار، ما يعكس استمرار الزخم الصاعد في السوق، ويعطي مؤشرًا للمستثمرين على إمكانية تحقيق مكاسب جيدة في حال استمرار الارتفاعات.