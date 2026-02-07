قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السنباطي : ندعم مسارات الإصلاح التشريعي في أفريقيا لحماية حقوق الطفل
قرعة البطولة العربية في الإمارات .. ننشر أسماء المنتخبات الـ12 المشاركة
موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن وقت الذروة وتحذر من الأتربة
ريال مدريد يعاني.. الركلات الحرة تفقد سحرها بعد رحيل كريستيانو
تشييع جثمان رئيس محكمة جنايات طنطا بمسقط رأسه في المنوفية
نسبة النجاح 59%.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
نائبة وزيرة التضامن: القضاء على الفقر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أنظمة رعاية شاملة
المشاط: حزمة تيسيرات لرواد الأعمال والمبتكرين في ميثاق الشركات الناشئة| تفاصيل
فيفا يدعم توسيع قاعدة كرة القدم النسائية بمصر لكل الأعمار
عالم الزلازل الهولندي يحذر من "مفاجأة" تحدث خلال أيام.. ما القصة؟
ارتفاع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
زيلينسكي: واشنطن تضغط لإنهاء الحرب الأوكرانية قبل الصيف
1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب في مصر تحركًا مفاجئًا وغير متوقع خلال تعاملات اليوم، بعد أسبوع من التذبذب الحاد في الأسعار العالمية، حيث عاد المعدن النفيس إلى الارتفاع.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق ، ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 135 جنيهًا خلال يومين فقط، بعد أن كان قد بلغ 6,550 جنيهًا قبل يومين، ليصل الآن إلى 6,685 جنيهًا للشراء و6,625 جنيهًا للبيع.
 

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

تحرك الجنيه الذهب 

على نفس الوتيرة، شهد الجنيه الذهب ارتفاعًا كبيرًا يزيد على 1,000 جنيه خلال اليومين الماضيين، ليصل سعره إلى 53,480 جنيهًا للشراء و53,000 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم

جاءت أسعار الذهب في السوق على النحو التالي:

العيارسعر البيعسعر الشراء
عيار 247,640 جنيه7,570 جنيه
عيار 227,005 جنيه6,940 جنيه
عيار 216,685 جنيه6,625 جنيه
عيار 185,730 جنيه5,680 جنيه
عيار 144,455 جنيه4,415 جنيه
عيار 123,820 جنيه3,785 جنيه
الأونصة237,630 جنيه235,500 جنيه
الجنيه الذهب53,480 جنيه53,000 جنيه
الأونصة بالدولار4,959.09 دولار

كما سجل سعر عيار 24 نحو 7,640 جنيه، وعيار 22 حوالي 7,005 جنيه، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 5,730 جنيه، وعيار 14 قرابة 4,455 جنيهًا، فيما ارتفعت الأونصة عالميًا لتصل إلى نحو 4,959.09 دولار.
 

أسباب صعود الذهب المفاجئ

تعود الارتفاعات الأخيرة في سعر الذهب إلى مجموعة من العوامل التي ساهمت في تحريك السوق بسرعة، أهمها:

تصحيح في الأسواق العالمية بعد موجة من التذبذبات.

اندفاع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن وسط حالة عدم الاستقرار الاقتصادي.

توقعات دولية تستبعد هبوط الأسعار على المدى المتوسط، ما يعزز عمليات الشراء.

هل نحن أمام موجة صعود جديدة؟

يؤكد خبراء الأسواق أن الذهب دخل مرحلة حساسة، حيث من المحتمل استمرار التذبذبات السريعة قصيرة الأجل، لكن الاتجاه العام يظل صاعدًا، ما قد يدعم تسجيل مستويات سعرية جديدة إذا استمرت الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية العالمية

عالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم بدعم الإقبال على المعدن كملاذ آمن، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، فيما شهدت الفضة انخفاضًا ملحوظًا وسط متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية وأسواق المال العالمية.
 

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.73%، لتصل إلى 4,853.59 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 4,863.31 دولار، وفق بيانات منصة «ماركت ووتش»، مع توقعات بأن يظل الذهب تحت ضغط الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط.

ماذا تعني هذه التحركات للمستثمرين؟

تشير التحليلات الفنية إلى أن الذهب قد يجد مستوى دعم عند 4,423.20 دولار للأوقية، بينما تقع مستويات المقاومة عند حوالي 5,113.90 دولار، ما يعكس استمرار الزخم الصاعد في السوق، ويعطي مؤشرًا للمستثمرين على إمكانية تحقيق مكاسب جيدة في حال استمرار الارتفاعات.

