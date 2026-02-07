مي سليم : المنافسة فى رمضان لصالح الجمهور.. خاص

كشفت الفنانة مي سليم عن رأيها فى المنافسة بين مسلسلات رمضان 2026 الذى يشهد عرض مسلسلها “روج أسود” .

وقالت مي سليم فى تصريح خاص لـ صدى البلد : المنافسة هذا العام قوية للغاية لأن هناك عدد من الأعمال الفنية التى تستحق المشاهدة ومنها مسلسل “روج أسود” الذى يعد من الأعمال المهمة لما يتضمنه من قضايا مأخوذة من الواقع.

وأضافت مي سليم : أرى أن المنافسة لصالح الجمهور الذى يحتار فى الاختيار بين الأعمال الفنية التى تعرض فى رمضان.

مي سليم تتحدث عن مسلسل “روج أسود”

وتحدثت الفنانة مى سليم عن دورها فى مسلسل “روج اسود” الذى من المقرر طرحه فى ماراثون رمضان 2026.

وقالت مى سليم إنها تجسد شخصية تدعى ريم ضمن أحداث المسلسل وهى فتاة تعيش العديد من الأزمات وإن القصة مستوحاة من الواقع لذلك الدور تطلب مذاكرة دقيقة حتى يظهر بالشكل المطلوب ويكون بسيط للمشاهدين.

وأضافت مي إن هذا الدور أرهقها بشكل كبير لأنه يكشف عن فتاة تعيش فى معاناة مستمرة لذلك تطلب الأمر منها أن تبذل مجهودًا كبيرًا شكلًا وموضوعًا، معلقة: “شخصية ريم هتوجع قلب الجمهور فى كل لقطة اكتر من قبلها وهيروحوا معاها لحاجة أصعب وخرجت مكتئبة”.

وعن المشاهد الأصعب بالنسبة لها، قالت: رغم أن الدور كان صعب للغاية بشكل عام إلا أنني استمتعت به وشعرت بالإرهاق أثناء المشاهد التى تبرز معاناتها بشكل واضح خاصة أنها تعرضت للسرقة ضمن الأحداث.