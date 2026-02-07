قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن وقت الذروة وتحذر من الأتربة
ريال مدريد يعاني.. الركلات الحرة تفقد سحرها بعد رحيل كريستيانو
تشييع جثمان رئيس محكمة جنايات طنطا بمسقط رأسه في المنوفية
نسبة النجاح 59%.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
نائبة وزيرة التضامن: القضاء على الفقر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أنظمة رعاية شاملة
المشاط: حزمة تيسيرات لرواد الأعمال والمبتكرين في ميثاق الشركات الناشئة| تفاصيل
فيفا يدعم توسيع قاعدة كرة القدم النسائية بمصر لكل الأعمار
عالم الزلازل الهولندي يحذر من "مفاجأة" تحدث خلال أيام.. ما القصة؟
ارتفاع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
زيلينسكي: واشنطن تضغط لإنهاء الحرب الأوكرانية قبل الصيف
اتحاد الكرة يعلن ضوابط تغطية الصحفيين والمصورين المصريين لبطولة كأس العالم 2026
العراق.. قتلى و جرحى جراء مشاجرة في أحد المقاهي بالنجف الأشرف
مي سليم : المنافسة فى رمضان لصالح الجمهور.. خاص

مي سليم
مي سليم
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة مي سليم عن رأيها فى المنافسة بين مسلسلات رمضان 2026 الذى يشهد عرض مسلسلها “روج أسود” . 

وقالت مي سليم فى تصريح خاص لـ صدى البلد : المنافسة هذا العام قوية للغاية لأن هناك عدد من الأعمال الفنية التى تستحق المشاهدة ومنها مسلسل “روج أسود” الذى يعد من الأعمال المهمة لما يتضمنه من قضايا مأخوذة من الواقع. 

وأضافت مي سليم : أرى أن المنافسة لصالح الجمهور الذى يحتار فى الاختيار بين الأعمال الفنية التى تعرض فى رمضان.

مي سليم تتحدث عن مسلسل “روج أسود” 

وتحدثت الفنانة مى سليم عن دورها فى مسلسل “روج اسود” الذى من المقرر طرحه فى ماراثون رمضان 2026.

وقالت مى سليم  إنها تجسد شخصية تدعى ريم ضمن أحداث المسلسل وهى فتاة تعيش العديد من الأزمات وإن القصة مستوحاة من الواقع لذلك الدور تطلب مذاكرة دقيقة حتى يظهر بالشكل المطلوب ويكون بسيط للمشاهدين.

وأضافت مي إن هذا الدور أرهقها بشكل كبير لأنه يكشف عن فتاة تعيش فى معاناة مستمرة لذلك تطلب الأمر منها أن تبذل مجهودًا كبيرًا شكلًا وموضوعًا، معلقة: “شخصية ريم هتوجع قلب الجمهور فى كل لقطة اكتر من قبلها وهيروحوا معاها لحاجة أصعب وخرجت مكتئبة”.

وعن المشاهد الأصعب بالنسبة لها، قالت: رغم أن الدور كان صعب للغاية بشكل عام إلا أنني استمتعت به وشعرت بالإرهاق أثناء المشاهد التى تبرز معاناتها بشكل واضح خاصة أنها تعرضت للسرقة ضمن الأحداث.

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

